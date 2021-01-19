



В Волгоградской области 16 классов школ, 10 групп дошкольных учреждений и 2 группы средних специальных учебных заведений закрылись на карантин из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказала на сегодняшнем брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева. Однако, по словам главы регионального Роспотребнадзора, очагов заболеваемости в образовательных учреждений не регистрируется, речь идет об одиночных случаях.

К слову, благодаря тому, что дети были разобщены на каникулах, в регионе не наблюдалось роста заболеваемости коронавирусом по сравнению с последней неделей прошлого года. А по возрастным категориям даже фиксировалось некоторое снижение.

Также на прежнем уровне по сравнению с концом прошлого года сохранялось количество тяжелых случаев течения болезни – 4,3%. Этот показатель держится уже на протяжении двух последних месяцев. Четверть от всех заболевших переносит болезнь в состоянии средней тяжести. А вот число легких случаев даже увеличилось за три последние недели – с 65% до 67%.



