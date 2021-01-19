Волгоградцы смотрели на каникулах триллеры и драмы

Телеком 19.01.2021 12:30
0
19.01.2021 12:30
В этом году из-за ограничений более 70% волгоградцев провели новогодние каникулы дома в кругу семьи. Эксперты аналитического центра МТС ТВ собрали статистику просмотров в Волгограде и области и определили самые популярные фильмы и сериалы.
Список самых просматриваемых фильмов в области возглавил абсолютный рождественский хит «Один дома» (0+), рассказывающий историю проделок Кевина Маккалистера. Российская комедия «Непосредственно Каха» (16+) о сочинском парне, который вынужден сделать нелегкий выбор между дружбой и любовью заняла второе место. Третье – триллер «Отрыв» (16+), по сюжету которого компания застревает на вершине гор на канатной дороге в новогоднюю ночь.
Лидером среди многосерийных кинолент в праздничные дни в Волгоградской области стал российский детективный сериал «Ликвидация» (16+) с Владимиром Машковым в главной роли о борьбе советской власти с преступностью в послевоенное время. В топ-3 также вошли караоке-проект для всей семьи «Буренка Даша» (0+), основанный на народных песнях и сказках, и японская драма «Повар императора» (16+) о пути сельского парня к императорскому двору.
Реклама
На пике: в период новогодних праздников абоненты «Ростелекома» на Юге скачали более 110 000 Тб информации19.01.2021 13:36
Телеком 19.01.2021 13:36
«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения18.01.2021 16:09
Телеком 18.01.2021 16:09
На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году18.01.2021 13:21
Телеком 18.01.2021 13:21
Аналитики назвали популярные мессенджеры у волгоградцев15.01.2021 12:11
Телеком 15.01.2021 12:11
«Девяностые», «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие эксклюзивные премьеры января в Wink13.01.2021 11:25
Телеком 13.01.2021 11:25
«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/2112.01.2021 17:00
Телеком 12.01.2021 17:00
Новогодняя изоляция: как волгоградцы провели каникулы11.01.2021 14:10
Телеком 11.01.2021 14:10
«Ростелеком Контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-1911.01.2021 13:33
Телеком 11.01.2021 13:33
Волгоград – Элиста – трасса новых скоростей30.12.2020 12:17
Телеком 30.12.2020 12:17
Праздники онлайн: «Ростелеком» провел для волгоградцев предновогоднюю интернет-вечеринку29.12.2020 16:24
Телеком 29.12.2020 16:24
«Ростелеком» подводит итоги 2020 года для Единой биометрической системы28.12.2020 11:47
Телеком 28.12.2020 11:47
Всего за год волгоградцы стали в шесть раз больше играть в онлайн-игры28.12.2020 10:28
Телеком 28.12.2020 10:28
Противостоянию лыжников и сноубордистов положен конец: МегаФон обеспечил связью всех25.12.2020 14:06
Телеком 25.12.2020 14:06
Билайн ввел «Цифровой код» для ускорения обслуживания абонентов23.12.2020 08:02
Телеком 23.12.2020 08:02
В Волгограде заработал бесплатный номер Деда Мороза и Снегурочки для абонентов МТС22.12.2020 13:27
Телеком 22.12.2020 13:27
Реклама