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Волгоградцы смотрели на каникулах триллеры и драмы

Телеком 19.01.2021 12:30
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19.01.2021 12:30


В этом году из-за ограничений более 70% волгоградцев провели новогодние каникулы дома в кругу семьи. Эксперты аналитического центра МТС ТВ собрали статистику просмотров в Волгограде и области и определили самые популярные фильмы и сериалы.
Список самых просматриваемых фильмов в области возглавил абсолютный рождественский хит «Один дома» (0+), рассказывающий историю проделок Кевина Маккалистера. Российская комедия «Непосредственно Каха» (16+) о сочинском парне, который вынужден сделать нелегкий выбор между дружбой и любовью заняла второе место. Третье – триллер «Отрыв» (16+), по сюжету которого компания застревает на вершине гор на канатной дороге в новогоднюю ночь.
Лидером среди многосерийных кинолент в праздничные дни в Волгоградской области стал российский детективный сериал «Ликвидация» (16+) с Владимиром Машковым в главной роли о борьбе советской власти с преступностью в послевоенное время. В топ-3 также вошли караоке-проект для всей семьи «Буренка Даша» (0+), основанный на народных песнях и сказках, и японская драма «Повар императора» (16+) о пути сельского парня к императорскому двору.

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