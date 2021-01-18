Происшествия

Вылетел на встречку: в Волгограде такси протаранило автобус

Происшествия 18.01.2021 10:57
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18.01.2021 10:57


Сегодня около 11 утра на улице Танкистов в Дзержинском районе Волгограда «Яндекс такси» вылетело на встречку и врезалось в пассажирский автобус №65. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, скорость движения легковушки была довольно высокой.

Повреждения получили только такси и автобус, который следовал по маршруту «Площадь Куйбышева - Центр содействия мигрантам». Пассажиры и водители обоих транспортных средств не пострадали. 
Фото: Елена Панасюгина.

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