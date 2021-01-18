Санитарно-промышленная лаборатория Волгоградского алюминиевого завода РУСАЛа прошла аккредитацию онлайн
Экономика 18.01.2021 11:34 Новости компаний
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18.01.2021 11:34 Новости компаний
Санитарно-промышленная лаборатория (СПЛ) ВгАЗа успешно прошла аккредитацию, несмотря на строгие ограничения, введённые в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране.
Как пояснили ИА «Высота 102» на предприятии, данная процедура впервые проходила в онлайн формате. Эксперты Росаккредитации ознакомились со служебными компетенциями работников лаборатории, имеющимся оборудованием и методиками исследований.
«Мы внедрили новые методики измерений массовой концентрации химического потребления кислорода, анионных поверхностно-активных веществ в сточной воде на анализаторе жидкости Флюорат, биохимическое потребление кислорода, - поясняет начальник СПЛ ВгАЗа Галина Романенко. - Также включили в область аккредитации прямые методики измерений на газоанализаторах и метеорологические наблюдения с помощью метеокомплекса».
Теперь результаты измерений лаборатории будут приниматься любыми контролирующими органами наравне с аналитическими данными независимых аккредитованных лабораторий.
До конца апреля следующего года СПЛ ВгАЗа предстоит пройти плановую проверку и подтвердить свои компетенции.
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