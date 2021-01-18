В Волгограде из-за ДТП поменялось движение троллейбусов

Происшествия 18.01.2021 08:53
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18.01.2021 08:53
Сегодня в 7:40 утра на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и КИМ произошла авария с участием трех легковых автомобилей и троллейбуса. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, одна из машин, двигаясь по инерции после ДТП, столкнулась в проезжающим мимо троллейбусом №9. Пассажиры троллейбуса не пострадали. На время оформления ДТП сотрудниками ГИБДД троллейбусы №9 и №15а курсируют в измененных границах – через разворотное кольцо на остановке «Детский центр».
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