Происшествия 15.01.2021 15:53
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15.01.2021 15:53
Двое мужчин промышляли на дачах в Краснооктябрьском районе, пока не попались сыщикам. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по Волгограду, с заявлениями о пропаже вещей из дачных домиков с ноября прошлого года обратились более 10 человек. Злоумышленники, разбивая оконные стекла или отжимая стеклопакеты, проникали в жилища и похищали имущество: бытовую технику, строительные инструменты, вещи, игрушки. Не брезговали они даже ношеной обувью.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое неработающих ранее судимых местных жителей в возрасте 29 и 34 лет, проживающих недалеко от садоводческих обществ. Часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства подозреваемых, а остальное подозреваемые сдали в скупки.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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