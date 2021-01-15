Происшествия

Не брезговали игрушками и ношеной обувью: в Волгограде задержали дачных воров

Происшествия 15.01.2021 15:53
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15.01.2021 15:53


Двое мужчин промышляли на дачах в Краснооктябрьском районе, пока не попались сыщикам. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по Волгограду, с заявлениями о пропаже вещей из дачных домиков с ноября прошлого года обратились более 10 человек. Злоумышленники, разбивая оконные стекла или отжимая стеклопакеты, проникали в жилища и похищали имущество: бытовую технику, строительные инструменты, вещи, игрушки. Не брезговали они даже ношеной обувью. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое неработающих ранее судимых местных жителей в возрасте 29 и 34 лет, проживающих недалеко от садоводческих обществ. Часть похищенного полицейские обнаружили  и изъяли по месту жительства  подозреваемых, а остальное подозреваемые сдали в скупки.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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