Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилось





Жители России в прошедшие новогодние праздники продемонстрировали традиционное финансовое поведение, которое остаётся неизменным на протяжении нескольких лет.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбербанка в Волгограде, в предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам. Так, среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%. Однако уже в первую неделю нового, 2021 года объём выдач составил меньше половины от среднедневных значений.