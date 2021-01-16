Экономика

Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилось

Экономика 16.01.2021 18:12 Новости компаний
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16.01.2021 18:12 Новости компаний


Жители России в прошедшие новогодние праздники продемонстрировали традиционное финансовое поведение, которое остаётся неизменным на протяжении нескольких лет.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбербанка в Волгограде, в предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам. Так,  среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%. Однако уже в первую неделю нового, 2021 года объём выдач составил меньше половины от среднедневных значений.
"Несмотря на то что в целом интерес клиентов к наличности снижается, накануне Нового года снятие наличных растёт. Зная эти особенности поведения наших клиентов, мы всегда тщательно готовимся к новогодним каникулам. На усиленный режим переходят инкассаторы, сервисные службы, мониторинг работы устройств самообслуживания. Мы постоянно работаем над качеством клиентского обслуживания, и благодаря всем доработкам процент клиентских обращений по работе банкоматов снизился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом", - отметил Жарский Андрей, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания. 

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