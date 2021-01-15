В Волгограде дорожники экстренно "залатали" ямы на мосту через ВДСК

Общество 15.01.2021 10:10
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15.01.2021 10:10
Бригады муниципального дорожного предприятия ликвидировали повреждения на проезжей части мостового перехода через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в мэрии Волгограда, дефекты на дорожном полотне устранили литым асфальтобетоном. Для минимизации неудобств жителей работы проводились в ночное время с 14 на 15 января.
В мэрии пояснили, что данная технология применяется при умеренно отрицательных температурах воздуха, температура смеси литого асфальтобетона достигает 140 градусов по Цельсию, что позволяет выпарить остаточную влажность в точке ремонта, а повышенное содержание в смеси битума и специальных добавок обеспечивает быстрое сцепление с поверхностью. За ночь рабочие устранили ряд дефектов общей площадью свыше 150 кв. метров, образовавшихся на проезжей части в конце декабря 2020 года – начале января 2021 года вследствие частых перепадов температуры, сопряженных с повышенной влажностью и обильными осадками.
Как ранее сообщало информагентство, на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на мосту ВДСК жаловались автомобилисты. Такие сообщения поступали и в дежурную часть госавтоинспекции, после чего была проведена проверка. Сотрудники отделения дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду актами зафиксировали нарушения специальных стандартов и ГОСТов, регламентирующих допустимые изъяны дорожного полотна. Собственнику дороги и подрядной организации были выданы предписания об устранении нарушений.
Последний раз капитальный ремонт дорожного полотна на мостовом переходе через ВДСК проводился в 2009 году. В мэрии также сообщили, что дорожным службам приходится регулярно проводить текущие работы по устранению локальных повреждений, возникающих, как правило, в осенне-зимний период. Так, в прошлый раз локальные работы осуществлялись весной 2020 года, после чего, как показал постоянный мониторинг, покрытие оставалось в безопасном для проезда состоянии до декабря минувшего года.
Отмечается, что сейчас покрытие вновь приведено в безопасное состояние. Поскольку мост через ВДСК является основным, обеспечивающим сообщение с заканальной частью Красноармейского района, его комплексная реконструкция с введением частичных ограничений движения будет возможна после введения в эксплуатацию нового перехода через Волго-Донской канал, который строится с 2020 года в рамках создания новой объездной трассы.
Ранее жители самого южного района Волгограда жаловались на настоящий транспортный коллапс, который возник из-за проблем с дорожным покрытием моста.
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