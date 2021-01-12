Общество

В Волгограде «забаррикадировавшуюся» от жильцов УК оштрафовали на крупную сумму

Общество 12.01.2021 13:02
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12.01.2021 13:02


Управляющей  компании «Уютный город» назначили  штраф за совершение административного правонарушения в размере 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора, поводом послужила жалоба одного из жильцов дома №10 по ул. Шауляйская. 22 октября прошлого года мужчина оставил заявку в аварийно-диспетчерскую службу на вызов специалистов, однако реакции со стороны управляющей компании не последовало. 
Проверкой, которую провел госжилнадзор, были установлены нарушения требований законодательства к организации работы аварийно-диспетчерской службы и, соответственно, лицензионных требований. В отношении ООО "УК "Уютный город" было возбуждено дело об административной правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ. 
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о похожей проблеме, с которой столкнулся волгоградец, проживающий в доме №11 по ул. Мира. Он также пытался вызвать сантехника данной управляющей компании из-за холодной батареи, однако сразу у него это не получилось. Мужчина даже сам попробовал выяснить причину игнорирования его вызова, однако не смог попасть в офис УК, где ему не открывали двери под предлогом пандемии. Отремонтировали батарею в квартире жильцы только после вмешательства прокуратуры.

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