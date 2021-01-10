Происшествия

«Газель» и автобус не поделили в Волгограде дорогу: есть пострадавший

Происшествия 10.01.2021 10:24
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10.01.2021 10:24


Водитель микроавтобуса пострадал в ДТП с автобусом в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 59-летний водитель «ГАЗ - 32212» рано утром двигался по улице 40 Лет ВЛКСМ и напротив дома №55 не уступил дорогу служебному автобусу, который следовал по главной дороге. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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