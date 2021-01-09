В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадали два человека

Происшествия 09.01.2021 10:09
0
09.01.2021 10:09
В Волгограде иномарка врезалась в троллейбус, есть пострадавшие. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером в Ворошиловском районе. 39-летний водитель, управляя автомашиной «Дэу Матиз», следуя по ул. Рабоче-Крестьянская со стороны ул. Тулака в сторону проспекта им. Ленина, напротив дома №67 по ул. Рабоче-Крестьянская не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с троллейбусом под управлением 57-летней женщины-водителя, следующим по маршруту «Площадь Куйбышева-Спартановка». B результате ДТП водитель и 42-летний пассажир автомашины «Дэу» с травмами доставлены в медицинское учреждение. В МУП "Метроэлектротранс" пояснили, что в результате дорожного происшествия пассажиры общественного транспорта не пострадали. На место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД, скорая медицинская помощь. Для соблюдения интервальности движения на троллейбусном маршруте №9 МУП «Метроэлектротранс» вывело на линию дополнительный подвижной состав.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
Реклама
На астраханской трассе под Волгоградом погиб пешеход09.01.2021 10:15
Происшествия 09.01.2021 10:15
Под Волгоградом «Лада» с пассажирами опрокинулась в кювет: трое в больнице08.01.2021 10:43
Происшествия 08.01.2021 10:43
Водитель легковушки чудом выжил после аварии в Волгоградской области08.01.2021 10:14
Происшествия 08.01.2021 10:14
В ДТП на севере Волгоградской области пострадал младенец08.01.2021 09:45
Происшествия 08.01.2021 09:45
Не поджог: две машины сгорели ночью в Советском районе Волгограда08.01.2021 08:40
Происшествия 08.01.2021 08:40
В Волгограде две машины врезались в дерево: пострадала женщина07.01.2021 09:39
Происшествия 07.01.2021 09:39
В Волгограде спалили детские горки07.01.2021 08:58
Происшествия 07.01.2021 08:58
В Дзержинском районе Волгограда легковушка заехала в кальянный магазин06.01.2021 17:41
Происшествия 06.01.2021 17:41
Попарились с огоньком: 11 бань сгорело за новогодние праздники в Волгоградской области06.01.2021 15:32
Происшествия 06.01.2021 15:32
Волгоград отличился нулевой аварийностью на дорогах06.01.2021 10:22
Происшествия 06.01.2021 10:22
Четыре иномарки и баня сгорели в Волгоградской области06.01.2021 09:00
Происшествия 06.01.2021 09:00
В "затопленном" микрорайоне Волгограда спустя сутки устранили коммунальную аварию05.01.2021 19:08
Происшествия 05.01.2021 19:08
На юге Волгограда аварийный дом смывает подземными водами05.01.2021 18:08
Происшествия 05.01.2021 18:08
В Волгограде коммунальная авария превратила хмурый Жилгородок в Венецию05.01.2021 12:56
Происшествия 05.01.2021 12:56
В Волгоградской области пожилую женщину насмерть сбил японский пикап05.01.2021 10:20
Происшествия 05.01.2021 10:20
Реклама