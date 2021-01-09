В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадали два человека





В Волгограде иномарка врезалась в троллейбус, есть пострадавшие. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером в Ворошиловском районе. 39-летний водитель, управляя автомашиной «Дэу Матиз», следуя по ул. Рабоче-Крестьянская со стороны ул. Тулака в сторону проспекта им. Ленина, напротив дома №67 по ул. Рабоче-Крестьянская не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с троллейбусом под управлением 57-летней женщины-водителя, следующим по маршруту «Площадь Куйбышева-Спартановка». B результате ДТП водитель и 42-летний пассажир автомашины «Дэу» с травмами доставлены в медицинское учреждение. В МУП "Метроэлектротранс" пояснили, что в результате дорожного происшествия пассажиры общественного транспорта не пострадали. На место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД, скорая медицинская помощь. Для соблюдения интервальности движения на троллейбусном маршруте №9 МУП «Метроэлектротранс» вывело на линию дополнительный подвижной состав.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.