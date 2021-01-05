С 1 января в смертельную сводку оперштаба попали 26 жителей Волгоградской области





Шесть новых летальных случаев от коронавируса зафиксировано в Волгоградской области за сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные федерального оперативного штаба, число умерших в регионе от инфекции достигло 484 человек.

При этом заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области продолжает снижаться. За последние 24 часа выявлен 251 случай заражения. В конце декабря в сутки выявляли по 27-280 заболевших.

Всего с начала пандемии в регионе тест на коронавирус оказался положительным у 36738 человек. Из них 34850 - уже выздоровели, в том числе 249 за сутки.



