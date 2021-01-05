Здравоохранение

С 1 января в смертельную сводку оперштаба попали 26 жителей Волгоградской области

Здравоохранение 05.01.2021 11:45
0
05.01.2021 11:45


Шесть новых летальных случаев от коронавируса зафиксировано в Волгоградской области за сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные федерального оперативного штаба,  число умерших в регионе от инфекции достигло 484 человек.
При этом заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области продолжает снижаться. За последние 24 часа выявлен 251 случай заражения. В конце декабря в сутки выявляли по 27-280 заболевших. 
Всего с начала пандемии в регионе тест на коронавирус оказался положительным у 36738 человек. Из них 34850 - уже выздоровели, в том числе 249 за сутки.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Здравоохранение
04.01.2021 15:01
Здравоохранение 04.01.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.01.2021 13:01
Здравоохранение 04.01.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.01.2021 12:28
Здравоохранение 03.01.2021 12:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.01.2021 20:14
Здравоохранение 02.01.2021 20:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.01.2021 11:45
Здравоохранение 02.01.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.01.2021 20:27
Здравоохранение 01.01.2021 20:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.01.2021 14:20
Здравоохранение 01.01.2021 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
01.01.2021 13:44
Здравоохранение 01.01.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.12.2020 11:30
Здравоохранение 31.12.2020 11:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.12.2020 14:28
Здравоохранение 29.12.2020 14:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.12.2020 12:01
Здравоохранение 29.12.2020 12:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.12.2020 10:49
Здравоохранение 29.12.2020 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.12.2020 16:48
Здравоохранение 28.12.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.12.2020 11:43
Здравоохранение 28.12.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.12.2020 16:16
Здравоохранение 27.12.2020 16:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:45
С 1 января в смертельную сводку оперштаба попали 26 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
После "свободного полета" в аквапарке волгоградка судится с волжским бизнесменомСмотреть фотографии
10:39
Волгоград занял позорное место в рейтинге качества жизни российских городовСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области пожилую женщину насмерть сбил японский пикапСмотреть фотографии
10:02
Праздники в разгаре: в Волгоградской области продолжают гореть баниСмотреть фотографии
08:40
Как за 5 лет на пустыре построили самый зеленый и благоустроенный микрорайонСмотреть фотографии
19:57
Индексация пенсий, удаленка в законе и налог на вклады: волгоградцы будут жить в 2021 году в новых реалияхСмотреть фотографии
19:19
Волгоградцы, завидуем молча: семья хуторян устроила новогоднюю феерию в своем двореСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Жители Волгоградской области сняли на видео посленовогодний коллапс в районной поликлиникеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
По факту аварии на теплотрассе в Волжском возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
16:17
Коммунальщики залатали водопровод в Краснооктябрьском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
15:01
Волгоградцы «забили» на поликлиники в предпраздничные дниСмотреть фотографии
14:09
Мэр Волжского поручил оказать помощь семье погибшего из-за порыва на теплотрассеСмотреть фотографии
13:01
Центры онкопомощи откроют в четырех городах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
Коронавирус унес жизни четырех жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:21
Следственный комитет начал проверку после смерти пострадавшего при порыве в ВолжскомСмотреть фотографии
11:41
Сбила и уехала: в Волжском полиция задержала сбежавшую автомобилисткуСмотреть фотографии
11:11
Машина всмятку: два человека погибли в страшном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:42
Упавший в яму с кипятком пожилой мужчина скончался в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
10:37
Жители двух районов Волгограда опять остались без водыСмотреть фотографии
10:09
В Волжском полностью восстановлена подача тепла после крупной аварииСмотреть фотографии
08:27
В Волжском в дачном массиве выгорели коттедж и фургонСмотреть фотографии
07:50
Три микрорайона в Волжском до сих пор остаются без теплаСмотреть фотографии
20:05
«Запустили обратку»: в четыре микрорайона в Волжском возвращают отопление и горячую водуСмотреть фотографии
19:14
Порыв трубы с кипятком в Волжском: что сняли камерыСмотреть фотографии
18:29
В администрации Волгоградской области прокомментировали «убийственную» статистику РосстатаСмотреть фотографии
18:19
«Много пара и кипятка»: в Волжском ликвидация порыва на теплотрассе проходит со сложностямиСмотреть фотографии
16:55
В яму с кипятком в Волжском провалились пешеходыСмотреть фотографии
16:41
Общественный транспорт в Волжском пустили в объезд порываСмотреть фотографии
16:37
Не дожили до пенсии: в Волгоградской области коронавирус унес жизни еще четырех человекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 