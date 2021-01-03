Порыв трубы с кипятком в Волжском: что сняли камеры





Камеры компании Powernet в Волжском сняли события, связанные с порывом теплотрассы на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ролик компании.

Напомним, ЧП случилось сегодня на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Из-за порыва трубы кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился. Это произошло рядом с пешеходным переходом. Пострадали четверо человек, пешеходы и спасатель. Все они с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в волгоградскую клиническую больницу №25.

194 многоквартирных дома остались без тепла и горячей воды. В настоящее время идет ликвидация порыва, кипяток откачивают шесть помп.



