Порыв трубы с кипятком в Волжском: что сняли камеры

Общество 03.01.2021 19:14
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03.01.2021 19:14
Камеры компании Powernet в Волжском сняли события, связанные с порывом теплотрассы на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ролик компании.
Напомним, ЧП случилось сегодня на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Из-за порыва трубы кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился. Это произошло рядом с пешеходным переходом. Пострадали четверо человек, пешеходы и спасатель. Все они с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в волгоградскую клиническую больницу №25.
194 многоквартирных дома остались без тепла и горячей воды. В настоящее время идет ликвидация порыва, кипяток откачивают шесть помп.
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