Происшествия 01.01.2021 10:23
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01.01.2021 10:23
Новогодняя традиция париться в бане обернулась вызовом пожарных служб для жителей четырех районов Волгоградской области. Всего сгорело шесть парилок - по две в Среднеахутбинском и Городищенском районах, по одной в Еланском и Палласовском. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорания происходили по разным причинам - из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, короткого замыкания проводки и нарушений правил пожарной безопасности. К счастью, никто не пострадал.
Первое сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы пришло 31 декабря в 13.55 из СНТ "Родничок" Городищенского района. Спустя 20 минут огонь в постройке был потушен. Прямо в 00.00, когда били куранты на Спасской башне Кремля, загорелась двухэтажная деревянная баня в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района. В итоге полностью выгорела одна из комнат площадью 24 квадратных метра.
Последний сигнал спасателям о пожаре в бане поступил в 05.22 из СНТ "Птицевод" Городища. За 20 минут горение было ликвидировано.
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