Второй экстремальный аттракцион возводят в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде началось возведение второго по счету экстремального аттракциона. На месте будущей «Мельницы» подрядчиком уже выполняются работы по бетонированию основной платформы и подготовка к обустройству посадочной рампы.





Экстремальный аттракцион будет иметь высоту 17,5 метров и вмещать до 28 человек. Рабочими уже были выполнены работы по подготовке железобетонной конструкции, на которой впоследствии будет установлена карусель.

- Сейчас при помощи спецтехники ведется бетонирование - для этого понадобится 52 куба бетонной смеси, - пояснили в парке. - По завершении всех работ специалисты совместно с китайскими партнерами смонтируют элементы конструкции.

Напомним, первый аттракцион «Большой маятник» уже смонтирован, сейчас проводится тестирование его работы.



Фото: пресс-служба парка ЦПКиО