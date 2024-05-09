Несмотря на то, что привычные всем массовые праздничные мероприятия в этом году в Волгограде отменили из-за соображений безопасности, в городе-герое все равно есть куда сходить и на что посмотреть 9 мая.

Публикуем полную программу празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

С 10.00 до 10.45

На Площади Павших борцов пройдет парад, в котором примут участие военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, курсанты и кадеты профильных учебных заведений.

С 11.00 до 17.00

На верхней террасе Центральной набережной будет представлена экспозиция под название «Салют Победы». Свои работы представят учащиеся художественных отделений детских школ искусств.

С 11.00 до 17.00

На верхней террасе набережной у фонтана «Искусство» оживут скульптуры «Герои Великой Победы». Все желающие смогут сделать фото на память.

С 14.00 до 17.00

Пройдет акция «Победный май». По улицам самого южного района Волгограда — Красноармейского — проедет агитабригада по маршруту улица Гражданская, 64 — бульвар имени Энгельса — улица Гражданская — проспект имени Героев Сталинграда — улица имени Фадеева — улица 40 лет ВЛКСМ — проспект имени Столетова — проспект Канатчиков — улица Российская — улица имени Вучетича — улица 50 лет Октября — улица имени Фадеева — проспект Героев Сталинграда — бульвар имени Энгельса.

В 22.00 на Центральной набережной города-героя прозвучат залпы артиллерийского салюта.

Ранее журналисты «Высоты 102» опубликовали фоторепортаж с генеральной репетиции парада Победы.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»