Общество

Парад, ожившие скульптуры и салют: куда сходить и на что посмотреть в Волгограде

Общество 09.05.2024 09:03
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09.05.2024 09:03

Несмотря на то, что привычные всем массовые праздничные мероприятия в этом году в Волгограде отменили из-за соображений безопасности, в городе-герое все равно есть куда сходить и на что посмотреть 9 мая. 

Публикуем полную программу празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

С 10.00 до 10.45 

На Площади Павших борцов пройдет парад, в котором примут участие военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, курсанты и кадеты профильных учебных заведений. 

С 11.00 до 17.00 

На верхней террасе Центральной набережной будет представлена экспозиция под название «Салют Победы».  Свои работы представят учащиеся художественных отделений детских школ искусств.

С 11.00 до 17.00 

На верхней террасе набережной у фонтана «Искусство» оживут скульптуры «Герои Великой Победы». Все желающие смогут сделать фото на память. 

С 14.00 до 17.00

Пройдет акция «Победный май». По улицам самого южного района Волгограда — Красноармейского — проедет агитабригада по маршруту улица Гражданская, 64 — бульвар имени Энгельса — улица Гражданская — проспект имени Героев Сталинграда — улица имени Фадеева — улица 40 лет ВЛКСМ — проспект имени Столетова — проспект Канатчиков — улица Российская — улица имени Вучетича — улица 50 лет Октября — улица имени Фадеева — проспект Героев Сталинграда — бульвар имени Энгельса.

В 22.00 на Центральной набережной города-героя прозвучат залпы артиллерийского салюта.

Ранее журналисты «Высоты 102» опубликовали фоторепортаж с генеральной репетиции парада Победы. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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