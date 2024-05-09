Волгоградцев 9 мая заморозит и продует ветром

В Волгоградской области сегодня, 9 мая, синоптики пообещали довольно прохладную погоду со штормовыми порывами ветра. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, температура днем в городе-герое не поднимется выше +15 градусов.

— В Волгограде в эти сутки установится облачная с прояснениями погода. Сильные осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с. В дневные часы столбики термометров покажут всего лишь +13...+15º, — уточнили в областном гидрометцентре.

По области 9 мая в отдельных районах вероятен штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с. После обеда местами пройдет небольшой дождь.

— Днем по региону до +11...+16º, в отдельных районах северной половины области +6...+11º, — добавили волгоградские синоптики. — В ночные часы в отдельных районах фиксировались заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-5º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

