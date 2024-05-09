Общество

Схемы движения и перекрытия улиц: какие ограничения введут в День Победы в Волгограде

Общество 09.05.2024 08:21
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09.05.2024 08:21


Власти Волгограда накануне Дня Победы отказались от ранее введенных ограничений на движение автомобилей в Центральном районе, однако временные запреты для автолюбителей все же будут действовать 9 мая.  

— Ограничение движения автомобилей вводится лишь с 21.30 до 22.30 на участке в границах улиц Крылова и 7-й Гвардейской, — напоминают горожанам в пресс-службе городской администрации. 

Первоначально планировалось, что с 22.00 8 мая до 12.00 9 мая в пешеходный режим перейдут следубщие участки улично-дорожной сети: улица Мира (от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской), улица Володарского (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Коммунистической), улица Гоголя (от улицы Мира до улицы Коммунистической), улица Ленина (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Мира), улица Аллея Героев по четным и нечетным сторонам автомобильных дорог (от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Мира).

Уточняется, что туристы не доедут 9 Мая до Мамаева кургана на общественном транспорте. Из-за праздничных мероприятий в городе с раннего утра и до 23.00 сегодняшних суток отменят остановку у Мамаева кургана на Первой продольной магистрали.

Во время проведения парада, который состоится в 10.00 на Площади Павших борцов, автобусы изменят схему движения с 10.00 до 11.00. Ограничения затронут те маршруты, конечная которых находится у ж/д вокзала. Общественный транспорт будут подъезжать к привокзальной площади через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Движение автобусов, курсирующих через улицу Краснознаменскую остановят до момента полного прохождения парадных расчетов и военной техники.  

Скоростной трамвай, автобусы и троллейбусы сегодня пустят по спецрасписанию. 

— СТ днем будет следовать с интервалом в 3-4 минуты, а после 20.00 интервал движения составит 9-10 минут. В последний рейс от станции «Ельшанка» трамвай выйдет в 22.42, — уточнили в пресс-службе горадмина. — Усилена и работа троллейбусных маршрутов. Троллейбусы № 8а и № 10а вечером пустят с интервалом в 13-15 минут, а маршруты № 9 и № 15а будет следовать каждые 15-17 минут. Последние рейсы через центр города пройдут от 23.15 до 23.40.

На популярные автобусные маршруты № 2 и № 21 добавят вечерние рейсы. Они будут курсировать с 22.00 с временным интервалом 10-15 минут. Последние рейсы автобусов № 2 и № 21 проследуют в 22.55 и 23.15 соответственно. 

Напомним, в Волгограде по решению властей отменена большая часть традиционных мероприятий, проводившихся 9 мая. Ограничения ввели из соображений безопасности в связи с оперативной обстановкой.   

Фото: архив ИА «Высота 102»   

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