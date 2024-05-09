Тысячи зрителей собрались на Парад Победы в центре Волгограда

В Волгограде в 10.00 по московскому времени начнется парад Волгоградского гарнизона в честь 79-1 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент ИА «Высота 102», несмотря на прохладную погоду, на Площади Павших борцов собрались тысячи горожан и туристов. На трибуне свои места уже заняли ветераны, представители силовых органов и органов власти.

По периметру Площади Павших борцов в этом году, как и в предыдущие годы, выставлены ограждения – зрителей пропускают через рамки металлодетекторов. Здесь же – со стороны проспекта Ленина и ул. Коммунистической – волгоградцам и гостям города раздают Георгиевские ленты.





Напомним, что в параде примут участие порядка 2,2 тысячи человек. По Площади Павших борцов проедут десятки единиц ретро- и современной армейской техники.

Прямую трансляцию парада можно увидеть на телеканале «Волгоград 24».