На главной высоте России — Мамаевом кургане в Волгограде — сегодня, 9 мая, в день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Андрей Бочаров почтил память защитников Родины.

В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, представители исполнительной и муниципальной власти, почетные жители города-героя и области, руководство силовых органов, духовенство, депутаты Госдумы и члены Совфеда, общественники, воспитанники патриотических объединений.





В ходе церемонии участники возложили цветы и венки к Вечному огню в Зале Воинской славы, могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, могиле Неизвестного солдата, Малой братской могиле, посетили храм Всех Святых.

Уточняется, что сегодня праздничные мероприятия проводятся во всех муниципалитетах региона с соблюдением действующего режима повышенной готовности. Волгоградцы могут присоединиться к «Бессмертному полку» онлайн. Для этого необходимо зайти на официальный сайт акции или присоединиться к флешмобу в соцсетях, установив хештег #нашБессмертныйПолк.





Сотни организаций и предприятий области создали «Стены памяти», где сотрудники предприятий публикуют фотографии и истории из жизни своих родных — фронтовиков, тружеников тыла, детей военного Сталинграда. В акции активно участвуют учащиеся школ и вузов региона.

Напомним, сегодня в центре Волгограда на Площади Павших борцов пройдет традиционный военный парад. Прямая трансляция доступна в 10.00 на телеканале «Волгоград 24» и сайте ГТРК «Волгоград — ТРВ». Завершит День Победы артиллерийский салют.