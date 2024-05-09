В центре Волгограда отрубили связь и интернет

На Площади Павших борцов в Центральном районе Волгограда, где торжественным маршем пройдут парадные расчеты и колонны военной техники, начались перебои со связью и интернетом.

Военный парад, запланированный на 10.00, пройдет в традиционном формате. Между тем шествие «Бессмертного полка» в городе-герое перенесли в онлайн из-за соображений безопасности. Как сообщает корреспондент информагентства, сегодня посмотреть парад, несмотря на ветреную и прохладную погоду, собрались тысячи зрителей.

Напомним, что власти региона приняли решение отменить большую часть мероприятий, посвященных Дню Победы из-за оперативной обстановки. Тем не менее в Волгограде все равно есть куда сходить и на что посмотреть 9 мая.

Фото: архив ИА «Высота 102»