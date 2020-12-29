Общество 29.12.2020 13:49
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29.12.2020 13:49
Массовая вакцинация жителей Волгоградской области от коронавируса может начаться в январе. Такой прогноз озвучила сегодня на брифинге заместитель председателя облздрава Марина Гаврилова, сообщает ИА «Высота 102». Прививочные пункты уже созданы и готовы принять граждан. Планируется, что запись на вакцинацию будет осуществляться через сайт «Госуслуг».
Старт вакцинации всех желающих будет зависеть от объема поступающей в регион вакцины. Пока количества ввозимых в Волгоградскую область антиковидных препаратов недостаточно для объявления широкой прививочной кампании. Буквально накануне в регион доставили первые 1000 доз «ЭпиВак-Короны», разработанной в новосибирском центре «Вектор». Ранее в регион поступал только медикамент «Спутник V».
В настоящее время от коронавируса прививают только ограниченные категории граждан – в первую очередь, медиков и социальных работников.
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