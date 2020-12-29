Экономика 29.12.2020 15:04
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29.12.2020 15:04
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» на 1 ступень до уровня АА(RU), прогноз «Стабильный». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, повышение рейтинга отражает высокую системную значимость банка, продолжающееся укрепление его рыночных позиций, а также высокую степень поддержки банка со стороны единственного акционера — Банка России.
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка повышена на 2 ступени до уровня «а+» благодаря усилению бизнес-профиля и улучшению риск-профиля при сохранении высокого уровня достаточности капитала, а также фондирования и ликвидности.
Кредитные рейтинги выпусков облигаций (ISIN RU000A100L14, RU000A101GR3) банка «Открытие» также повышены до уровня рейтинга эмитента — АА(RU).
Мнение АКРА об уровне поддержки со стороны Банка России выражается в определении кредитного рейтинга банка «Открытие» на уровне паритета с РФ минус две ступени.
Повышение оценки бизнес-профиля банка обусловлено значительным укреплением рыночных позиций банка за последние два года. Агентство особо отмечает, что имеющиеся у банка «Открытие» возможности роста и высокий уровень достаточности капитала позволят ему наращивать бизнес темпами быстрее рынка, как это происходило в последние два года, включая «пандемический» 2020-й.
АКРА повысило оценку риск-профиля банка, учитывая улучшение качества кредитного портфеля, снижение рыночного риска, а также высокое качество выдаваемых банком новых кредитов.
По оценке АКРА, универсальный характер деятельности группы «Открытие» позволяет банку «Открытие» иметь сильные позиции в сфере кредитования и добиваться высокой диверсификация операционного дохода.
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