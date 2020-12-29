Происшествия 29.12.2020 10:06
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29.12.2020 10:06
В Волгоградской области двое человек получили травмы в результате ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в восьмом часу утра «Шкода Октавия» под управлением 29-летнего водителя в Иловлинском районе налетела на ледяную глыбу, находящуюся на проезжей части дороги из-за того, что мужчина не выбрал безопасную скорость. В результате машина потеряла управление, вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком «ГАЗ - А21R23» под управлением 23-летнего водителя. 31-летний пассажир автомашины «ГАЗ» и 30-летняя пассажирка автомашины «Шкода» с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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