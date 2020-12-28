СК поставил точку в деле о гибели волгоградки из-за взрыва газа в квартире





Завершено расследование уголовного дела о гибели молодой женщины в результате хлопка бытового газа в квартире дома по улице Санаторная в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинении тяжкого вреда здоровью и смерти человека (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ) обвиняется 42-летний специалист по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления одной из коммерческих организаций города.

По данным следствия, в силу занимаемой должности обвиняемый, в том числе, производил пуск газа, обслуживание и текущий ремонт отопительных котлов, а также газопроводов. Утром 27 октября текущего года в рамках планового подключения квартир одной из новостроек по улице Санаторная Кировского района он обнаружил в газовом стояке скопление воздуха. Мужчина предпринял попытку устранить так называемую газовую пробку, при этом, как установили следователи, действовал он с нарушениями требований инструкции. Он не только не поставил в известность своего руководителя о возникшей проблеме и не предупредил находившихся в квартире лиц о недопустимости использования электрических приборов и открытого огня, он допустил грубейшие нарушения производственного процесса – отсоединил газовую трубку от установленного в кухне котла и стал производить продувку стояка. Всё это привело к утечке и концентрации в закрытом пространстве опасного вещества.

В результате от непроизвольного искрообразования произошло воспламенение скопившейся в помещении газовоздушной смеси и последующий взрыв. 23-летняя хозяйка квартиры с ожогами 70% тела была госпитализирована. Несмотря на старания медиков, она скончалась. Кроме того, тяжкий вред здоровью в результате термического воздействия получила контролер ресурсоснабжающей организации, находившаяся в этот момент в квартире. Женщина до настоящего времени проходит лечение.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в прокуратуру региона.



