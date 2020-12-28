Под Волгоградом даме на «Лэнд Ровер» помешал дорожный знак и дерево

Происшествия 28.12.2020 10:17
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28.12.2020 10:17
Автомобиль премиум-класса, за рулем которого находилась 40-летняя женщина, не смог преодолеть поворот на улице Пушкина в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, при повороте на улицу Комсомольская водитель «Лэнд Ровер» не справилась с управлением, сбила дорожный знак, а потом наехала на дерево.
В результате ДТП пострадал 48-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
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