Экономика

Больше ста тысяч жителей Волгоградской области встретят Новый год без работы

Экономика 26.12.2020 09:15
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26.12.2020 09:15


Уровень безработицы в Волгоградской области в ноябре 2020 года составил 8,2%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в октябре этот показатель был выше – 8,9%. По последним данным, в регионе без работы остаются 103,6 тысячи человек. Месяцем раньше таких было 111,1 тысячи человек. 
Такой же уровень безработицы в Астраханской области. Выше всего этот показатель в Калмыкии – 9,3%. В Адыгее он чуть меньше – 8,4%.

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