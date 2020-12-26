



Уровень безработицы в Волгоградской области в ноябре 2020 года составил 8,2%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в октябре этот показатель был выше – 8,9%. По последним данным, в регионе без работы остаются 103,6 тысячи человек. Месяцем раньше таких было 111,1 тысячи человек.

Такой же уровень безработицы в Астраханской области. Выше всего этот показатель в Калмыкии – 9,3%. В Адыгее он чуть меньше – 8,4%.



