Экономика 26.12.2020 09:15
0
26.12.2020 09:15
Уровень безработицы в Волгоградской области в ноябре 2020 года составил 8,2%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в октябре этот показатель был выше – 8,9%. По последним данным, в регионе без работы остаются 103,6 тысячи человек. Месяцем раньше таких было 111,1 тысячи человек.
Такой же уровень безработицы в Астраханской области. Выше всего этот показатель в Калмыкии – 9,3%. В Адыгее он чуть меньше – 8,4%.
Реклама
Патриотический проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2020»26.12.2020 09:00
Экономика 26.12.2020 09:00
ВТБ за год обучил свыше 50 тысяч предпринимателей25.12.2020 17:20
Экономика 25.12.2020 17:20
ПСБ сократил время одобрения ипотеки до нескольких минут25.12.2020 16:03
Экономика 25.12.2020 16:03
Понимаем без лишних вопросов: Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте25.12.2020 15:27
Экономика 25.12.2020 15:27
Сады Придонья подготовили подарки со смыслом от особых мастеров25.12.2020 11:55
Экономика 25.12.2020 11:55
Сбербанк находится рядом. Всегда25.12.2020 09:29
Экономика 25.12.2020 09:29
ВТБ стал стратегическим партнером «Ростелекома» в развитии бизнеса Центра обработки данных и облачных сервисов24.12.2020 20:11
Экономика 24.12.2020 20:11
Глава «Россетей» выделил основные итоги 2020 года24.12.2020 19:43
Экономика 24.12.2020 19:43
Инвестиционные продукты компаний группы «Открытие» показали в 2020 году двузначную доходность24.12.2020 17:36
Экономика 24.12.2020 17:36
Сбер стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в шести номинациях24.12.2020 16:11
Экономика 24.12.2020 16:11
Министерство экономического развития РФ защитит инвестиции «ЕвроХима»24.12.2020 15:36
Экономика 24.12.2020 15:36
ВТБ развивает сотрудничество с ГК Агросемцентр24.12.2020 14:42
Экономика 24.12.2020 14:42
УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве24.12.2020 13:14
Экономика 24.12.2020 13:14
Безопасность и комфорт: что клиенты больше всего ценят в банке или 5 пунктов – о том, благодаря чему услуги становятся проще24.12.2020 13:00
Экономика 24.12.2020 13:00
Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынках24.12.2020 09:31
Экономика 24.12.2020 09:31
Реклама