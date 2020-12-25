Пострадавшему в автобусе "Москва - Волгоград" ребенку оторвало руку и обе ноги

Происшествия 25.12.2020 15:04
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25.12.2020 15:04
Одним из самых тяжелых пациентов среди пострадавших в ночном ДТП с автобусом "Москва - Волгоград" оказался 10-летний мальчик. Главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин в интервью местному телеканалу ТРК заявил о том, что ребенку оторвало руку и обе ноги, сообщает ИА "Высота 102".
Школьник потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвертой степени. По словам Карпунина, это самое тяжелое из возможных состояний, которое часто приводит к неблагоприятному исходу. В тяжелом состоянии находится также 17-летняя девушка, которая получила резаные раны лица и тела. За жизнь еще одного мужчины борются реаниматологи ОКБ. У пострадавшего имеются многочисленные скелетные травмы.
В Скопинском межрайонном медицинском центре находятся четверо взрослых пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. За пациентами выехали специализированные бригады центра медицины катастроф областной больницы. Не получившие травмы 11 пассажиров автобуса отправлены в Волгоград.
Напомним, авария произошла сегодня около 3.00 в Скопинском районе Рязанской области на 247 км автодороги Р22 «Каспий». По предварительной версии, водитель автобуса, принадлежащего компании "Диана Тур", уснул за рулем. На пустой дороге автобус выехал на встречку, после чего улетел в овраг и перевернулся. Погибло четверо человек. Это Дарья Обручникова из Волжского (2000 года рождения), Шерзод Садуллаев из Волгограда (1988 года рождения), водитель автобуса Максим Востров из Волжского, гражданин Греции Тодорос Киприанидис (1968 года рождения).
Госпитализированы 11 человек. Рязанские СМИ опубликовали список пострадавших. Это Валуев К.А. (семь лет), Валуев Д.А. (13 лет). Валуева О.Д. (32 года), Шипилова И.Ю. (45 лет). Кипридис Л. (11 лет); Шавлинов В.Н. (48 лет), Иванов Я.В. (31 год), Синюков Я.В. (около 10 лет), Гейс Л.А. (Подольск, 17 лет), Степанов Р.С. (Видное, 26 лет), Рыкова А.О. (Москва, 44 года).
По факту ДТП следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Скопинский" возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).
Фото: УМВД по Рязанской области.
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