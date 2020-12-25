Сады Придонья подготовили подарки со смыслом от особых мастеров





Компания «Сады Придонья» выбрала для поздравления партнеров с новогодними праздниками авторские работы от инклюзивных мастерских «Простые вещи», поддержав тех, кто особенно нуждается в помощи.

В этом году Сады Придонья совместно с компанией «Простые вещи» реализовали проект «Счастье в простых вещах», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Цель подобного сотрудничества – разработка и создание новогодних корпоративных подарков для поздравления партнеров компании. Инклюзивные мастерские «Простые вещи» – это открытое пространство в Санкт-Петербурге, где взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта работают и занимаются творчеством на равных с мастерами и волонтерами в 6 мастерских: графической, швейной, керамической, кулинарной, столярной и арт-студии.

«Особенные мастера разработали стилистику рисунков для оформления корпоративных подарков на тему: «Что такое счастье?», – говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – А оно в простых вещах – беречь планету, растить детей, сажать деревья, делать любимый сок… Мы согласны с командой «Простых вещей», что особенностям есть место в нашем мире. Нарушения психического здоровья не повод для того, чтобы человек оказывался в изоляции, оторванным от жизни, не имеющим права на работу и включенность в общественные процессы».

Календари, сумки-шопперы, кружки, бутылки для воды, яблочный джем – все упаковано в подарочную коробку. В компании уверены, что такие простые вещи создадут хорошее настроение в Новом году, а люди с ментальными особенностями смогут трудиться в мастерских и чувствовать себя частью общества, в котором дело есть каждому.

Надо отметить, что с Простыми вещами компания стала сотрудничать еще летом. Когда из-за карантина особые мастера не смогли работать, общаться друг с другом и оставались дома на онлайн-связи, Сады Придонья предоставили соковую продукцию для каждого, чтобы поддержать их в этот непростой период. Кроме этого, продукт Nemoloko принял участие в акции «Вещи с особенностями», которая проводилась в сети финских супермаркетов PRISMA в Санкт-Петербурге. С продажи каждой пачки отчислялось 20% в пользу «Простых вещей».



