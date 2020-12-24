ВТБ развивает сотрудничество с ГК Агросемцентр





При финансовой поддержке ВТБ в Волгограде увеличил производственные площади современный Рассадный комплекс Росток (ГК Агросемцентр) общей площадью 5,9 Га и эффективностью до 180 млн корней рассады в год.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ВТБ предоставил компании кредит на общую сумму 390 млн рублей сроком на пять лет.

Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ Волгоградской области отметил: «ВТБ всегда оказывает поддержку компаниям реального сектора экономики. Особое значение мы уделяем предприятиям сегмента АПК. ГК Агросемцентр динамично развивающаяся перспективная компания, которая давно стала надежным партнером для большинства российских фермеров. Уверен, наше сотрудничество с предприятием в рамках строительства нового рассадного комплекса позволит ему не только выйти на новый уровень эффективности, но и создаст дополнительные предпосылки для увеличения производительности в секторе АПК Юга России».

«ГК Агросемцентр – это компания с более чем 25-летним успешным опытом работы на рынке овощеводства Юга России, Саратовской, Воронежской, Курской и Белгородской областей. Эксперты рынка оценивают Рассадный комплекс Росток как достойного поставщика и квалифицированного эксперта в области выращивания сельскохозяйственной продукции. Поддержка ВТБ позволила нам реализовать новый перспективный проект, благодаря которому профессиональные тепличные комплексы, фермеры и перерабатывающие предприятия РФ могут приобрести качественную рассаду в любое время года», - прокомментировал руководитель ГК Агросемцентр Ирина Мурашова.

Справка. ГК Агросемцентр основана в 1996 году. Компания является эксклюзивным дистрибьютором семян брендов Seminis и De Ruiter Юге России. ГК Агросемцентр доступна к сотрудничеству абсолютно каждому фермеру по всей европейской части России.



