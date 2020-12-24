Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с ГК Агросемцентр

Экономика 24.12.2020 14:42 Новости компаний
0
24.12.2020 14:42 Новости компаний


При финансовой поддержке ВТБ в Волгограде  увеличил производственные площади современный Рассадный комплекс Росток (ГК Агросемцентр) общей площадью 5,9 Га и эффективностью до 180 млн корней рассады в год.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ВТБ предоставил компании кредит на общую сумму  390 млн рублей сроком на  пять лет.
Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ Волгоградской области отметил: «ВТБ всегда оказывает  поддержку компаниям реального сектора экономики. Особое значение мы уделяем предприятиям сегмента АПК.  ГК Агросемцентр динамично развивающаяся перспективная компания, которая  давно стала надежным партнером для большинства российских фермеров. Уверен, наше  сотрудничество с предприятием  в рамках строительства нового рассадного комплекса позволит ему не только выйти на новый уровень эффективности, но и создаст дополнительные предпосылки для увеличения производительности в секторе АПК Юга России».  
«ГК Агросемцентр – это компания с более чем 25-летним успешным опытом работы на рынке овощеводства Юга России, Саратовской, Воронежской, Курской и Белгородской областей. Эксперты рынка оценивают Рассадный комплекс Росток как достойного поставщика и квалифицированного эксперта в области выращивания сельскохозяйственной продукции. Поддержка ВТБ позволила нам реализовать новый перспективный проект, благодаря которому профессиональные тепличные комплексы, фермеры и перерабатывающие предприятия РФ могут приобрести качественную рассаду в любое время года», - прокомментировал руководитель ГК Агросемцентр  Ирина Мурашова.
Справка. ГК Агросемцентр основана в 1996 году. Компания является эксклюзивным дистрибьютором семян брендов Seminis и De Ruiter Юге России.  ГК Агросемцентр доступна к сотрудничеству абсолютно каждому фермеру по всей европейской части России. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
24.12.2020 15:36
Экономика 24.12.2020 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 13:14
Экономика 24.12.2020 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 13:00
Экономика 24.12.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 09:31
Экономика 24.12.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 08:27
Экономика 24.12.2020 08:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 20:36
Экономика 23.12.2020 20:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 19:04
Экономика 23.12.2020 19:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 18:19
Экономика 23.12.2020 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 14:40
Экономика 23.12.2020 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2020 11:49
Экономика 23.12.2020 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2020 20:49
Экономика 22.12.2020 20:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2020 20:07
Экономика 22.12.2020 20:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2020 20:02
Экономика 22.12.2020 20:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2020 19:21
Экономика 22.12.2020 19:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2020 16:13
Экономика 22.12.2020 16:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:00
На глубине 6,5 метра волгоградские коммунальщики латают подземный водопроводСмотреть фотографии
15:36
Министерство экономического развития РФ защитит инвестиции «ЕвроХима»Смотреть фотографии
14:47
Есть заказ: в Волгоградской области спустя 10 лет возобновляют движение поезда до УрюпинскаСмотреть фотографии
14:42
ВТБ развивает сотрудничество с ГК АгросемцентрСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде техникум и академия незаконно зарабатывали на студентахСмотреть фотографии
14:03
Первая электричка на Эльтон отправится из Волгограда в начале 2021 годаСмотреть фотографии
13:14
УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:10
Четверо волгоградцев создали теневой банк с оборотом 100 млн рублейСмотреть фотографии
13:02
Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?Смотреть фотографии
13:00
Безопасность и комфорт: что клиенты больше всего ценят в банке или 5 пунктов – о том, благодаря чему услуги становятся прощеСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде полицейский Дед Мороз сделал из 8-летнего Вани пожарногоСмотреть фотографии
12:52
Не расслабляемся: в Волгоградской области заболеваемость коронавирусом остается высокойСмотреть фотографии
11:38
Криминальная комедия по-волгоградски: лжесотрудник спецслужб облапошил ревнивого мужаСмотреть фотографии
11:15
Глава строительной фирмы в Волгограде намошенничал с 7-миллионным кредитомСмотреть фотографии
10:59
Госдуме предложили запретить в России передвижные зоопарки и дельфинарииСмотреть фотографии
10:26
Стала известна дата прощания с настоятелем Казанского собора в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
ДТП с фонтаном: в Волгограде пострадал водитель внедорожника (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Волгоградская область закупает новое лекарство от коронавируса на 50 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:31
Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынкахСмотреть фотографии
08:39
Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписанииСмотреть фотографии
08:27
ВОЛМА 2020: Устойчивость и гибкостьСмотреть фотографии
20:47
Стало известно, сколько медиков скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:36
Банк «Открытие»: 50% жителей ЮФО считают, что 2021 год будет для них лучше 2020-гоСмотреть фотографии
19:26
Инициаторы перехода региона на московское время теперь займутся волгоградским здравоохранениемСмотреть фотографии
19:04
Технологическое присоединение к электрическим сетям в Волжском на особом контроле АО «Волгоградоблэлектро»Смотреть фотографии
18:38
Прокуратура требует от властей решить водный вопрос отдаленных поселков ВолгоградаСмотреть фотографии
18:19
Ресторан, бассейны и гостевые дома "Соснового бора" в Волгограде приговорили к сносуСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде гидроудар превратил водопровод в решетоСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области снова подорожали растительное масло, яйца и мукаСмотреть фотографии
17:01
В Дзержинском районе Волгограда вандалы сдали часть лифта 16-этажки на металлоломСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 