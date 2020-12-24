ВТБ развивает сотрудничество с ГК Агросемцентр

Экономика 24.12.2020 14:42 Новости компаний
0
24.12.2020 14:42 Новости компаний
При финансовой поддержке ВТБ в Волгограде увеличил производственные площади современный Рассадный комплекс Росток (ГК Агросемцентр) общей площадью 5,9 Га и эффективностью до 180 млн корней рассады в год.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ВТБ предоставил компании кредит на общую сумму 390 млн рублей сроком на пять лет.
Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ Волгоградской области отметил: «ВТБ всегда оказывает поддержку компаниям реального сектора экономики. Особое значение мы уделяем предприятиям сегмента АПК. ГК Агросемцентр динамично развивающаяся перспективная компания, которая давно стала надежным партнером для большинства российских фермеров. Уверен, наше сотрудничество с предприятием в рамках строительства нового рассадного комплекса позволит ему не только выйти на новый уровень эффективности, но и создаст дополнительные предпосылки для увеличения производительности в секторе АПК Юга России».
«ГК Агросемцентр – это компания с более чем 25-летним успешным опытом работы на рынке овощеводства Юга России, Саратовской, Воронежской, Курской и Белгородской областей. Эксперты рынка оценивают Рассадный комплекс Росток как достойного поставщика и квалифицированного эксперта в области выращивания сельскохозяйственной продукции. Поддержка ВТБ позволила нам реализовать новый перспективный проект, благодаря которому профессиональные тепличные комплексы, фермеры и перерабатывающие предприятия РФ могут приобрести качественную рассаду в любое время года», - прокомментировал руководитель ГК Агросемцентр Ирина Мурашова.
Справка. ГК Агросемцентр основана в 1996 году. Компания является эксклюзивным дистрибьютором семян брендов Seminis и De Ruiter Юге России. ГК Агросемцентр доступна к сотрудничеству абсолютно каждому фермеру по всей европейской части России.
Реклама
Министерство экономического развития РФ защитит инвестиции «ЕвроХима»24.12.2020 15:36
Экономика 24.12.2020 15:36
УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве24.12.2020 13:14
Экономика 24.12.2020 13:14
Безопасность и комфорт: что клиенты больше всего ценят в банке или 5 пунктов – о том, благодаря чему услуги становятся проще24.12.2020 13:00
Экономика 24.12.2020 13:00
Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынках24.12.2020 09:31
Экономика 24.12.2020 09:31
ВОЛМА 2020: Устойчивость и гибкость24.12.2020 08:27
Экономика 24.12.2020 08:27
Банк «Открытие»: 50% жителей ЮФО считают, что 2021 год будет для них лучше 2020-го23.12.2020 20:36
Экономика 23.12.2020 20:36
Технологическое присоединение к электрическим сетям в Волжском на особом контроле АО «Волгоградоблэлектро»23.12.2020 19:04
Экономика 23.12.2020 19:04
ВТБ запускает автокредитование через интернет-банк23.12.2020 18:19
Экономика 23.12.2020 18:19
Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынках23.12.2020 14:40
Экономика 23.12.2020 14:40
Лаборанты АО «КАУСТИК» стали победителями областного конкурса профмастерства23.12.2020 11:49
Экономика 23.12.2020 11:49
В День энергетика АО «Волгоградоблэлектро» подводит итоги уходящего года22.12.2020 20:49
Экономика 22.12.2020 20:49
Банк «Открытие»: 61% жителей ЮФО останутся в новогодние каникулы дома22.12.2020 20:07
Экономика 22.12.2020 20:07
В Волгоградской области суды разбираются с несправедливой кадастровой оценкой22.12.2020 20:02
Экономика 22.12.2020 20:02
«Капсула времени» с посланием будущим специалистам энергокомплекса заложена сегодня энергетиками «Россети Юг» в Волгограде22.12.2020 19:21
Экономика 22.12.2020 19:21
Банк «Открытие» обновил и расширил функции интернет-банка для предпринимателей22.12.2020 16:13
Экономика 22.12.2020 16:13
Реклама