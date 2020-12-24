Федеральные новости

Госдуме предложили запретить в России передвижные зоопарки и дельфинарии

Федеральные новости 24.12.2020 10:59
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24.12.2020 10:59


В Госдуму РФ внесет законопроект о запрете передвижных зоопарков, цирков и  дельфинариев. Как сообщает ИА "Высота 102", с такой инициативой в парламент страны выступило государственное собрание Башкортостана. Изменения в целях гуманного обращения с живыми существами предлагается внести в федеральный закон об ответственном обращении с животными.
По мнению авторов проекта закона, необходимость запрета передвижных зверинцев связана с ненадлежащим, антигуманным содержанием диких животных в подобных учреждениях. В пояснительной записке к документу отмечается, что животные, которые заключены в маленькие клетки и лишены должного ухода, являются орудием для заработка их владельцев. Как подчеркивают башкирские депутаты, во многих странах, в том числе европейских, деятельность таких зрелищных заведений находится под запретом. Вступление у силу новой редакции закона предлагается отложить на полгода для того, чтобы дать время собственникам передвижных зоопарков определить дальнейшую судьбу питомцев. 
С 1 января 2020 года в России ужесточили требования к работе так называемых контактных зоопарков. Однако, как выяснили волгоградские зоозащитники, хозяева таких объектов не спешили исполнять нормы закона. В феврале активисты выходили на пикет возле ТРК "Акварель" с требованием закрыть трогательный зоопарк, работающий на территории комплекса. Нарушения в деятельности данных организаций выявляла и Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. Главная претензия надзорного органа – беспрепятственный доступ посетителей к животным, которые «работают» в режиме восьмичасового рабочего дня семь дней в неделю.

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