Технологическое присоединение к электрическим сетям в Волжском на особом контроле АО «Волгоградоблэлектро»
Экономика 23.12.2020 19:04
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23.12.2020 19:04
Предприниматели и жители Волжского обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой осветить выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электросетям своих объектов. Устно предприниматели поясняют, что с ноября месяца в городе Волжском поменялась территориальная электросетевая организация, на смену ГКП «Волжские межрайонные электросети» пришло АО «Волгоградоблэлектро» и ГКП «ВМЭС» направило заявителям соглашение о расторжении договора с предложением подать новую заявку уже в АО «Волгоградоблэлектро».
В настоящее время ГКП «ВМЭС» не имеет объективной возможности осуществить технологическое присоединение в рамках заключенных договоров. На заключение новых договоров с АО «Волгоградоблэлектро» потребуется дополнительное время, то есть, как опасаются предприниматели, срок подключения объектов будет изменен.
По мнению авторов обращений в редакцию, действия по смене электросетевой компании не должны приводить к изменению сроков подключения объектов капитального строительства и нестационарных сооружений.
В АО «Волгоградоблэлектро» подтвердили факт передачи энергообъектов ГКП «ВМЭС» в собственность предприятия. Мероприятия проведены в целях сокращения степени разрозненности территориальных сетевых организаций и создания единой системы оперативно-технологического управления, а также повышения надежности электроснабжения потребителей. Сегодня проводится работа по исполнению договоров технологического присоединения.
В переходный этап при смене сетевой организации закономерно возникает необходимость надлежащего оформления договорных отношений, обязательств. От предыдущей сетевой организации остался значительный пласт проблем с технологическим присоединением, возникший по вине должностных лиц, ранее отвечавших за данное направление в ГКП «ВМЭС».
В соответствии с действующим законодательством, в сложившейся ситуации имеется единственный законный способ осуществления технологического присоединения путем направления новой заявки в адрес АО «Волгоградоблэлектро».
Сегодня в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области состоялось совещание по вопросу технологического присоединения потребителей, ранее заключивших договоры технологического присоединения с ГКП «ВМЭС». Совещание проходило при участии представителей управления федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области и представителей АО «Волгоградоблэлектро». По результатам совещания получила одобрение предложенная АО «Волгоградоблэлектро» программа действий.
В настоящее время в АО «Волгоградоблэлектро» приняты необходимые меры по ускорению процесса технологического присоединения заявителей. «Строительство объектов и подключение потребителей осуществляется в кратчайшие сроки с привлечением требуемого количества персонала и специальной техники из других филиалов предприятия. Каждому заявителю будет оказана всесторонняя помощь: от составления заявки и подбора необходимых документов до максимального ускорения работ по фактическому подключению», - выразили готовность разрешить ситуацию в АО «Волгоградоблэлектро».
Получить подробную консультацию по вопросам технологического присоединения и деятельности компании можно по телефонам.
Контакты Филиала «Волжские МЭС» АО «Волгоградоблэлектро» г. Волжский
Приемная: (8443) 31-74-31, 31-74-41
Группа перспективного развития сетей:(8443) 25-69-07
Пункт обслуживания потребителей: (8443) 31-78-72
Производственно-технический отдел: (8443) 31-78-41
Также можно лично обратиться по адресу: г. Волжский, проезд 1-й Индустриальный, 12, а
Контакты центрального аппарата АО «Волгоградоблэлектро» г. Волгоград
Начальник службы перспективного развития: Дугин Игорь Николаевич(8442) 56-20-88 (доб.1053);
Главный инженер Зубенко Сергей Владимирович (8442) 56-20-80 (вн.1002);
Центр обслуживания потребителей:(8442) 56-20-80 (вн.1075);
Многоканальный телефон: 8 (800) 700-29-68;
Также можно лично обратиться по адресу: г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13.
Официальный сайт АО «Волгоградоблэлектро» в сети Интернет - https://voel.ru.
Адрес электронной почты: voe@voel.ru
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