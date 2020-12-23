Происшествия 23.12.2020 17:01
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23.12.2020 17:01
Третий день без лифта обходятся жители 16-этажной "свечки" в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы дома №124 по улице Исторической, в понедельник, 21 декабря, вандалы вынесли из подъезда груду металлических наличников, установленных на входе в лифт.
Прибывшие на место происшествия сотрудники обслуживающей организации решили не мелочиться и отключили подъемник "до выяснения обстоятельств". В итоге, жильцы верхних этажей вынуждены подниматься и спускаться пешком. В управляющей компании сегодня попытались успокоить недовольных граждан: новые конструкции уже изготовлены. Осталось дождаться визита работников специализированной фирмы, которые восстановят целостность лифтового портала.
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