Волгоградский губернатор уехал к Путину

Политика 23.12.2020 12:25
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23.12.2020 12:25
Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам пройдет сегодня в Москве, передает ИА "Высота 102". Такую информацию накануне озвучил федеральным СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В администрации Волгоградской области сообщили, что в заседании обновленного Госсовета примет участие губернатор Андрей Бочаров.
Два дня назад президент России Владимир Путин подписал указ о составе Госсовета. В его состав вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. Также среди членов Госсовета – председатель правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно и его заместитель Сергей Кириенко, глава РСПП Александр Шохин. Возглавил обновленный Госсовет Владимир Путин.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также вошел в состав Госсовета. Владимир Путин утвердил и состав президиума Госсовета, включив в него руководителей 27 регионов страны и своего помощника Игоря Левитина. Губернатора Волгоградской области в составе президиума нет.
Еще одним указом глава государства утвердил положение о рабочих органах Госсовета.
В частности, документ предусматривает создание комиссий Госсовета по направлениям: государственное и муниципальное управление; здравоохранение; инвестиции; коммуникации, связь, цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство; молодежная политика; наука; образование; промышленность; сельское хозяйство; социальная политика; строительство, ЖКХ, городская среда; транспорт; туризм, физкультура и спорт; экология и природные ресурсы, экономика и финансы; энергетика.
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