Экономика

Лаборанты АО «КАУСТИК» стали победителями областного конкурса профмастерства

Экономика 23.12.2020 11:49 Новости компаний
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23.12.2020 11:49 Новости компаний


Первое и второе призовые места ежегодного регионального конкурса «Лучший по профессии» в очередной раз завоевали лаборанты волгоградского «КАУСТИКа»
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, лаборанты химического анализа Центра технических и технологических компетенций АО «КАУСТИК» – Наталья Ремизова и Елена Манжикова – заняли в своей номинации лидирующие позиции на звание лучших в своей профессии. Соревнования состоялись в октябре этого года на базе политехнического колледжа им. В. И. Вернадского.  
Конкурсантка Наталья Ремизова, занявшая первое место, участвовала в них впервые, опередив свою более опытную коллегу Елену Манжикову. 
«Сложной оказалась для меня теория, – вспоминает Наталья Ремизова. – Сорок пять минут, отведённые на теоретическую часть, пролетели незаметно. А на практическом этапе делали то, что обычно исследуем на работе в нашей лаборатории. Конечно же, был момент волнения, участвую в первый раз. Тем и приятней победа. Я благодарна всем, кто переживал за меня, верил в меня»!   
В настоящее время Наталья Ремизова учится на 4-ом курсе вечернего отделения химико-технологического факультета Волгоградского государственного технического университета. В победе молодого лаборанта есть и момент преемственности, что особенно приветствуется на заводе. Наталья Ремизова и лаборант Наталья Кузьмина, являющаяся призёром федерального этапа этого конкурса (прошёл в 2018 году в г. Томск) – сёстры.
На предприятии отмечают, что лаборанты химического анализа АО «КАУСТИК» чаще других ежегодно становятся победителями и призёрами региональных соревнований (2019 год – Людмила Ганя, 1-ое место; 2018 год – все призовые места у сотрудниц волгоградского предприятия Натальи Кузьминой, Анны Судик, Оксаны Жабиной).
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией победительниц чествуют заочно, не в рамках традиционного официального мероприятия. Каждой из них вручена денежная премия в соответствии с призовым местом.   

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