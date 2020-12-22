«Капсула времени» с посланием будущим специалистам энергокомплекса заложена сегодня энергетиками «Россети Юг» в Волгограде





«Капсулу времени» с посланием для будущих специалистов энергетического комплекса Волгоградской области заложили сегодня энергетики «Россети Юг» в городе-герое Волгограде. В послании - информация об истории волгоградского филиала компании, его сегодняшнем дне и планах на будущее.

Как сообщили ИА «Высота 102» в энергокомпании, капсула отлита из титанового сплава. Вскрыть ее предстоит через 10 лет. К этому времени цифровизация должна пройти во всей стране, на цифровой режим должны перейти все системы электроэнергетики. Недаром концепцию «Цифровой трансформации 2030» называют сегодня новым планом ГОЭЛРО.

Выбор места для закладки также не случаен: подстанция «ТДН» в Волгограде - самая современная модернизированная подстанция региона.

«Нашими предшественниками проделана огромная работа. Именно благодаря ветеранам, которые всецело посвятили себя служению выбранной профессии, сегодня мы можем гордиться нашей энергетической отраслью. Нам выпала честь продолжить это почетное дело. В рамках цифровизации энергокомплекса региона и обеспечения его стабильного электроснабжения многое уже сделано. Большая, ответственная, и, вместе с тем, интересная работа ждет нас впереди. Опыт, сплоченность, грамотные решения станут основой дальнейшего развития и процветания энергетики!», -отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.





Справка. «Россети Юг» ведут работу на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. «Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. В состав компании входит 1 213 подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18 723,2 МВА и 30 955 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью около 5 323,5 (МВА). Общая протяженность по трассе линий электропередачи –158,5 тыс. км. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.



