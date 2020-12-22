«Капсула времени» с посланием будущим специалистам энергокомплекса заложена сегодня энергетиками «Россети Юг» в Волгограде
Экономика 22.12.2020 19:21 Новости компаний
0
22.12.2020 19:21 Новости компаний
«Капсулу времени» с посланием для будущих специалистов энергетического комплекса Волгоградской области заложили сегодня энергетики «Россети Юг» в городе-герое Волгограде. В послании - информация об истории волгоградского филиала компании, его сегодняшнем дне и планах на будущее.
Как сообщили ИА «Высота 102» в энергокомпании, капсула отлита из титанового сплава. Вскрыть ее предстоит через 10 лет. К этому времени цифровизация должна пройти во всей стране, на цифровой режим должны перейти все системы электроэнергетики. Недаром концепцию «Цифровой трансформации 2030» называют сегодня новым планом ГОЭЛРО.
Выбор места для закладки также не случаен: подстанция «ТДН» в Волгограде - самая современная модернизированная подстанция региона.
«Нашими предшественниками проделана огромная работа. Именно благодаря ветеранам, которые всецело посвятили себя служению выбранной профессии, сегодня мы можем гордиться нашей энергетической отраслью. Нам выпала честь продолжить это почетное дело. В рамках цифровизации энергокомплекса региона и обеспечения его стабильного электроснабжения многое уже сделано. Большая, ответственная, и, вместе с тем, интересная работа ждет нас впереди. Опыт, сплоченность, грамотные решения станут основой дальнейшего развития и процветания энергетики!», -отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.
Справка. «Россети Юг» ведут работу на территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. «Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. В состав компании входит 1 213 подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18 723,2 МВА и 30 955 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью около 5 323,5 (МВА). Общая протяженность по трассе линий электропередачи –158,5 тыс. км. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.
Реклама
Банк «Открытие»: 61% жителей ЮФО останутся в новогодние каникулы дома22.12.2020 20:07
Экономика 22.12.2020 20:07
В Волгоградской области суды разбираются с несправедливой кадастровой оценкой22.12.2020 20:02
Экономика 22.12.2020 20:02
Банк «Открытие» обновил и расширил функции интернет-банка для предпринимателей22.12.2020 16:13
Экономика 22.12.2020 16:13
ТМК продемонстрировала результаты модернизации Волжского трубного завода губернатору Волгоградской области22.12.2020 14:35
Экономика 22.12.2020 14:35
Банк «Открытие» предложил новые условия обмена валюты22.12.2020 14:02
Экономика 22.12.2020 14:02
ВТБ: россияне в 7 раз увеличили объем предновогодних интернет-заказов22.12.2020 11:38
Экономика 22.12.2020 11:38
Новогодние сюрпризы для пользователей СберKids22.12.2020 10:07
Экономика 22.12.2020 10:07
Индекс RSBI: в ноябре доступность кредитов для бизнеса достигла исторического максимума21.12.2020 19:58
Экономика 21.12.2020 19:58
Владельцы бизнес-карт ВТБ смогут экономить на заправке21.12.2020 17:41
Экономика 21.12.2020 17:41
В Волгоградской области продолжается работа по газификации территорий21.12.2020 12:28
Экономика 21.12.2020 12:28
Сбербанк вновь признан лучшим розничным банком страны21.12.2020 10:54
Экономика 21.12.2020 10:54
ВТБ увеличил продажи розничных кредитов в 1,5 раза21.12.2020 10:30
Экономика 21.12.2020 10:30
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» отмечает 63-летие21.12.2020 09:03
Экономика 21.12.2020 09:03
Не платишь за электроэнергию – рискуешь на Новый год оказаться с заблокированной картой21.12.2020 08:34
Экономика 21.12.2020 08:34
В Волгоградстате заявили о снижении количества бедных20.12.2020 17:05
Экономика 20.12.2020 17:05
Реклама