



Получить поздравления можно с телефонов, смартфонов или при помощи умных детских часов – по 15 января включительно. Позвонить главному зимнему волшебнику могут абоненты любых операторов, отличие только в стоимости звонка и номере телефона, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба МТС.

Абоненты МТС могут пообщаться с Дедом Морозом бесплатно, позвонив на короткий номер 0-2021. Абонентам других операторов придется набрать номер в длинном формате +7 916 100 20 21. Звонок в этом случае оплачивается по условиям тарифа. Стоимость вызова на номер равна стоимости вызова по направлению МТС Москвы.

«Не важно, как вели себя дети в этом году. Они все заслуживают разговора с добрым дедушкой и его внучкой, – пишет в своем профиле на Facebook директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова. – Ведь Дед Мороз будет существовать до тех пор, пока мы в него верим».



