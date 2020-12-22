Телеком 22.12.2020 13:27 Новости компаний
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22.12.2020 13:27 Новости компаний
Получить поздравления можно с телефонов, смартфонов или при помощи умных детских часов – по 15 января включительно. Позвонить главному зимнему волшебнику могут абоненты любых операторов, отличие только в стоимости звонка и номере телефона, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба МТС.
Абоненты МТС могут пообщаться с Дедом Морозом бесплатно, позвонив на короткий номер 0-2021. Абонентам других операторов придется набрать номер в длинном формате +7 916 100 20 21. Звонок в этом случае оплачивается по условиям тарифа. Стоимость вызова на номер равна стоимости вызова по направлению МТС Москвы.
«Не важно, как вели себя дети в этом году. Они все заслуживают разговора с добрым дедушкой и его внучкой, – пишет в своем профиле на Facebook директор Волгоградского филиала МТС Наталья Сахарова. – Ведь Дед Мороз будет существовать до тех пор, пока мы в него верим».
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