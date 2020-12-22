Расследования

Изверг Недомерков сядет на 14 лет: в Волгограде ревнивец сжег соперника заживо

Расследования 22.12.2020 12:13
0
22.12.2020 12:13

 
Сегодня приговором Волгоградского областного суда 41-летний житель Волгограда Евгений Недомерков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.
Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, несмотря на отрицание вины подсудимым, государственным обвинением представлены суду исчерпывающие доказательства причастности мужчины к содеянному. Гособвинение по уголовному делу поддерживалось заместителем прокурора области Евгением Орловским. 
Преступление было совершено 9 февраля текущего года в  одной из квартир дома № 19 по ул. 7-ой Гвардейской в Волгограде. Как пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, Недомерков вспылил из-за попытки приятеля вступить в интимные отношения с его сожительницей. Мужчины вышли на лестничную площадку для выяснения отношений - в ходе перепалки подсудимый облил неприятеля дизельным топливом и поджег зажигалкой. От полученных ожогов головы, шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей потерпевший скончался. После этого убийца вернулся в квартиру и продолжил употреблять спиртные напитки.
Почувствовав запах гари из подъезда, жильцы дома вызвали спасательные службы. Каретой скорой помощи пострадавший был доставлен в реанимацию ожогового отделения ГУЗ «ГКБ СМП №25» с ожогами тела примерно 70 %, где впоследствии скончался.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Расследования
21.12.2020 19:57
Расследования 21.12.2020 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 17:47
Расследования 21.12.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 13:26
Расследования 21.12.2020 13:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 11:32
Расследования 21.12.2020 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.12.2020 10:08
Расследования 21.12.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2020 15:01
Расследования 20.12.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.12.2020 12:51
Расследования 20.12.2020 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2020 17:29
Расследования 19.12.2020 17:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 17:34
Расследования 18.12.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 17:09
Расследования 18.12.2020 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 15:28
Расследования 18.12.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 14:59
Расследования 18.12.2020 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2020 12:51
Расследования 18.12.2020 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2020 18:44
Расследования 17.12.2020 18:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2020 17:25
Расследования 17.12.2020 17:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:02
Банк «Открытие» предложил новые условия обмена валютыСмотреть фотографии
13:32
«Сожгли и украли батареи»: аварийный дом в Волгограде промерз из-за жильцов-забулдыгСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде заработал бесплатный номер Деда Мороза и Снегурочки для абонентов МТССмотреть фотографии
13:13
«Мой сын побеждал за Россию, а Россия делает его бомжем»: в Волгограде суд постановил снести дом с инвалидами и детьмиСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области замедлилась скорость распространения коронавирусаСмотреть фотографии
12:13
Изверг Недомерков сядет на 14 лет: в Волгограде ревнивец сжег соперника заживоСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский ковид-диссидент надеется найти правду в СочиСмотреть фотографии
10:57
Предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго отмечают День ЭнергетикаСмотреть фотографии
10:43
Путин поставил точку в вопросе перехода Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
10:17
Зампрокурора Волгоградской области лично выйдет на связь с жителями трех районовСмотреть фотографии
10:07
Новогодние сюрпризы для пользователей СберKidsСмотреть фотографии
09:19
"Самый теплый день": Волжские тепловые сети отмечают свой профессиональный праздникСмотреть фотографии
09:14
Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового годаСмотреть фотографии
09:00
Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?Смотреть фотографии
07:41
Антитела к COVID-19 нашли у 39% протестированных в ЦКДЛ жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
05:33
Компания из Чечни требует денег с заказчика мусороперерабатывающего комплекса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:07
Декан Волгоградского технического университета умер от коронавирусаСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде участнику кровавой расправы из-за ссоры в чате продлили арестСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицоСмотреть фотографии
17:07
Главный технолог "Виво маркет" рассказала правду о еде в школьных столовых ВолгоградаСмотреть фотографии
16:55
Губернатор Волгоградской области вошел в состав ГоссоветаСмотреть фотографии
16:14
Опыт и новые знания: слушатели инновационных программ в ВолГУ повышают квалификацию в рамках федерального проектаСмотреть фотографии
15:46
Пили и дули: в Волгограде разгоряченные алкоголем водители попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Стало известно, какие подарки волгоградцы найдут под новогодней елкойСмотреть фотографии
14:46
Жители Котельниково активно участвуют в движении «Котельниково – Земля Героев»Смотреть фотографии
14:40
Жителя Волгоградской области подстрелили на охотеСмотреть фотографии
13:58
Температура под контролем: тепловизор «Ростелекома» поможет защитить от инфекций посетителей ТЦ «Космос» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
В центре Волгограда засияют гигантские новогодние свечиСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 