Изверг Недомерков сядет на 14 лет: в Волгограде ревнивец сжег соперника заживо

Расследования 22.12.2020 12:13
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22.12.2020 12:13
Сегодня приговором Волгоградского областного суда 41-летний житель Волгограда Евгений Недомерков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.
Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, несмотря на отрицание вины подсудимым, государственным обвинением представлены суду исчерпывающие доказательства причастности мужчины к содеянному. Гособвинение по уголовному делу поддерживалось заместителем прокурора области Евгением Орловским.
Преступление было совершено 9 февраля текущего года в одной из квартир дома № 19 по ул. 7-ой Гвардейской в Волгограде. Как пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, Недомерков вспылил из-за попытки приятеля вступить в интимные отношения с его сожительницей. Мужчины вышли на лестничную площадку для выяснения отношений - в ходе перепалки подсудимый облил неприятеля дизельным топливом и поджег зажигалкой. От полученных ожогов головы, шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей потерпевший скончался. После этого убийца вернулся в квартиру и продолжил употреблять спиртные напитки.
Почувствовав запах гари из подъезда, жильцы дома вызвали спасательные службы. Каретой скорой помощи пострадавший был доставлен в реанимацию ожогового отделения ГУЗ «ГКБ СМП №25» с ожогами тела примерно 70 %, где впоследствии скончался.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
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