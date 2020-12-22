Изверг Недомерков сядет на 14 лет: в Волгограде ревнивец сжег соперника заживо

Сегодня приговором Волгоградского областного суда 41-летний житель Волгограда Евгений Недомерков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, несмотря на отрицание вины подсудимым, государственным обвинением представлены суду исчерпывающие доказательства причастности мужчины к содеянному. Гособвинение по уголовному делу поддерживалось заместителем прокурора области Евгением Орловским.