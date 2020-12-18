Волгоградцы предпочитают оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью терминалов эквайринга Сбербанка
Экономика 18.12.2020 14:59 Новости компаний
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18.12.2020 14:59 Новости компаний
Жители Волгограда в 2020 году уже более 8 млн раз оплатили проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка. За 11 месяцев текущего года пассажиры уже совершили на 1,7 млн бесконтактных оплат больше, чем за весь прошлый год. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, наибольшее число транзакций пришлось на сентябрь, когда бесконтактным способом было оплачено около 1 млн поездок.
Терминалами эквайринга Сбербанка с бесконтактной технологией проведения платежей сегодня оснащены около 800 единиц общественного транспорта Волгограда.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Использование современных платежных технологий безналичной и бесконтактной оплаты в городском общественном транспорте все более востребовано жителями Волгограда. На сегодняшний день только банковскими картами Сбербанка оплачивается порядка 16% поездок. Для этого достаточно приложить к терминалу кондуктора банковскую карту, смартфон или другой гаджет, подключенный к NFC. Мы открыты к сотрудничеству и готовы и далее совместно с транспортным оператором в Волгограде реализовывать этот удобный для пассажиров сервис».
Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Вместе с тем сервис безналичной оплаты проезда позволяет перевозчикам повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.
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