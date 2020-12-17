В аэропорту Волгограда 43 пассажира из Саранска ждут запасной самолет

Происшествия 17.12.2020 20:07
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17.12.2020 20:07
Сегодня экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет авиакомпании "Руслайн", следовавший по маршруту Саранск - Минеральные воды. Как сообщила ИА "Высота 102" пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова, вынужденная посадка борта произошла в 16:17 в Волгограде по техническим причинам.
В настоящее время 43 пассажира самолета находятся в терминале аэропорта. За ними направлен запасной борт. Как ожидается, он прибудет в 20:40, а на 21:10 запланирован его вылет из аэропорта Волгограда.
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