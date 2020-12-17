Экономика

Банк «Открытие»: комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 18 декабря

Экономика 17.12.2020 17:28
0
17.12.2020 17:28


На предстоящем 18 декабря заседании Совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25%, комментирует старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В пользу данного решения выступает инфляционная динамика, ускорение которой происходит не только по причине временного интенсивного роста цен на определенные товары, в особенности на сахар и плодоовощную продукцию.
Базовая инфляция – без учета влияния сахара, плодоовощной продукции, услуг ЖКХ и ряда других компонент – с мая по сентябрь с исключением сезонности ни разу существенно не опускалась ниже уровня 0,33% м/м или 4% в годовом эквиваленте (см. верхний график). В октябре-ноябре под влиянием ослабления рубля ежемесячный рост цен ускорился в 1,5 раза.
При выработке решения по ключевой ставке Банк России также будет обращать внимание на тот факт, что смягчение кредитных условий может произойти и в отсутствие снижения ключевой ставки, поскольку на темпы экономического роста и инфляцию оказывает влияние не столько размер ключевой ставки, сколько уровень рыночных ставок. Уровень рыночных ставок определяется безрисковым уровнем доходности - доходностью гособлигаций (ОФЗ) и премией за риск. При этом мы допускаем, что в ближайшее время обе этих составляющих могут снизиться.
Доходность ОФЗ во многом зависит от спроса зарубежных инвесторов, а те в свою очередь формируют свои инвестиционные решения в зависимости от уровня доходности долговых обязательств других сопоставимых развивающихся стран (Индии, Индонезии, Мексики).
После продолжительного периода (август-ноябрь) колебаний в узком диапазоне, доходности бумаг развивающихся рынков в декабре снизились и приблизилась к уровню 5,0%. Российские гособлигации на фоне снижения внешних ставок и укрепления рубля вновь начинают представлять интерес для иностранных инвесторов, и в ближайшее время возможно снижение доходности по ОФЗ с текущих 5,25% до уровня 5,0% или ниже.
Премия за риск отчасти определяется текущими макроэкономическими условиями и ожиданиями их изменения. В условиях вероятного улучшения экономической динамики на фоне начала вакцинации,  стабилизации недельной численности заболевших коронавирусом, роста мировых цен на ключевые товары российского экспорта, роста добычи нефти – может снизиться и эта премия.
Если снижение доходности ОФЗ и/или премии за риск произойдет, то это должно снизить процентные ставки для наиболее надежных заемщиков и по наименее рискованным кредитным продуктам (крупных корпоративных клиентов и негосударственной ипотеки), поддержать внутренний спрос и рост цен даже в условиях неизменного уровня ставок денежно-кредитной политики.
В 2021 г. мы не исключаем дальнейшего снижения ключевой ставки. Как это ни парадоксально, но резкий рост цен на сахар и плодоовощную продукцию в 2020 г. может способствовать снижению инфляции в 2021 г. История показывает, что периоды высокого роста розничных цен и их снижения сменяют друг друга. После роста цен на эти товары в 2016 г. на 16%, в 2017 г. наблюдалось снижение на 6%; рост цен на 9% в 2018 г. сменился падением на 5% в 2019 г. Поэтому рост в 2020 г. с большой вероятностью сменится падением в 2021 г. и будет занижать инфляцию в 2021 г. 
По нашим оценкам, инфляция с учетом этих разовых факторов в 2021 г. может сложиться ниже 3,6%. Однако утверждать с уверенностью, что в 2021 г. и темп базовой инфляции сложится ниже целевого уровня инфляции, нельзя. С одной стороны, наблюдаемое укрепление рубля замедлит рост цен на основную часть потребительской корзины, включая торгуемые продовольственные товары и продукты их переработки (пшеница, масло и др.), а также значительную часть непродовольственных товаров.
С другой стороны, ускорению инфляционных процессов будет способствовать возврат реальных располагаемых доходов населения на траекторию медленного, но устойчивого роста. Однако если темпы базовой инфляции в самом деле уйдут ниже таргетируемого уровня и основные индикаторы финансового рынка (рыночные ставки, курс) будут демонстрировать стабильность, снижение ключевой ставки весьма вероятно.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
17.12.2020 19:39
Экономика 17.12.2020 19:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2020 19:29
Экономика 17.12.2020 19:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2020 15:21
Экономика 17.12.2020 15:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2020 13:32
Экономика 17.12.2020 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2020 12:21
Экономика 17.12.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2020 19:45
Экономика 16.12.2020 19:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2020 17:47
Экономика 16.12.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2020 17:10
Экономика 16.12.2020 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2020 16:32
Экономика 16.12.2020 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2020 16:00
Экономика 16.12.2020 16:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2020 14:06
Экономика 16.12.2020 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2020 14:00
Экономика 16.12.2020 14:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2020 13:21
Экономика 16.12.2020 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.12.2020 12:38
Экономика 16.12.2020 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2020 14:48
Экономика 15.12.2020 14:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:14
Волжане выберут цветовую гамму для трамваев из МосквыСмотреть фотографии
20:07
В аэропорту Волгограда 43 пассажира из Саранска ждут запасной самолетСмотреть фотографии
19:39
Виртуальная клавиатура OpenKey банка «Открытие» признана лучшим розничным финансовым продуктомСмотреть фотографии
19:29
Не выйдем за пределы: в администрации Волгоградской области объяснили предстоящее повышение тарифов на коммуналкуСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде сестре участника кровавой бойни из-за переписки в чате запретили пользоваться телефономСмотреть фотографии
18:15
«Все льдом сковало»: обитатели замерзшего аварийного барака в Волгограде почти две недели выживают без отопления (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
18:00
В Волгоградском государственном университете педагогов обучают новым возможностямСмотреть фотографии
17:45
Президент пообещал семьям по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к Новому годуСмотреть фотографии
17:28
Банк «Открытие»: комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 18 декабряСмотреть фотографии
17:25
В Волгоградской области колдунью-миллионершу признали мошенницейСмотреть фотографии
17:01
В центре Волгограда ликвидирована авария на магистральном водопроводеСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде чиновники спешат избавиться от гаражей из советского прошлогоСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде завершилась однодневная забастовка строителей с острова ГолодныйСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде находившийся в федеральном розыске рецидивист попался на краже вискиСмотреть фотографии
14:30
Владимир Путин рассказал о планах борьбы с нищетой в РоссииСмотреть фотографии
14:17
Житель Волгоградской области умер от коронавируса в противотуберкулезном диспансереСмотреть фотографии
13:38
Приехавшую на такси в госпиталь Волжского «полуживую» волгоградку спасли медикиСмотреть фотографии
12:39
Жителей Ворошиловского района Волгограда предупредили о перебоях с водой из-за аварииСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области кривая смертности от коронавируса устремилась вверхСмотреть фотографии
12:21
Цены на еду в Волгоградской области не слушаются чиновниковСмотреть фотографии
11:35
Посетителю роддома в Волгограде вынесли приговор за избиение врачейСмотреть фотографии
11:26
Прокурор Волгоградской области выступил обвинителем по делу о сожжении человекаСмотреть фотографии
10:49
Лошадь запустила цепочку роковых событий на автодороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде всю ночь устраняли последствия ледяного дождяСмотреть фотографии
09:14
Власти Волгоградской области поделились планами по снижению цен на едуСмотреть фотографии
21:03
Волгоградский «Ротор» выиграл у тульского "Арсенала" - 1:0Смотреть фотографии
19:45
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 рейтинга Mobile Banking Rank Markswebb в 2020 годуСмотреть фотографии
17:47
Жителям Волгоградской области накинули плату за коммуналку на 2021 годСмотреть фотографии
17:32
Краснослободск под Волгоградом возглавил новый единороссСмотреть фотографии
16:47
Волгоградцы стали в 4 раза чаще смотреть сериалы с экрана смартфонаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 