Экономика 17.12.2020 17:28
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17.12.2020 17:28
На предстоящем 18 декабря заседании Совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25%, комментирует старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В пользу данного решения выступает инфляционная динамика, ускорение которой происходит не только по причине временного интенсивного роста цен на определенные товары, в особенности на сахар и плодоовощную продукцию.
Базовая инфляция – без учета влияния сахара, плодоовощной продукции, услуг ЖКХ и ряда других компонент – с мая по сентябрь с исключением сезонности ни разу существенно не опускалась ниже уровня 0,33% м/м или 4% в годовом эквиваленте (см. верхний график). В октябре-ноябре под влиянием ослабления рубля ежемесячный рост цен ускорился в 1,5 раза.
При выработке решения по ключевой ставке Банк России также будет обращать внимание на тот факт, что смягчение кредитных условий может произойти и в отсутствие снижения ключевой ставки, поскольку на темпы экономического роста и инфляцию оказывает влияние не столько размер ключевой ставки, сколько уровень рыночных ставок. Уровень рыночных ставок определяется безрисковым уровнем доходности - доходностью гособлигаций (ОФЗ) и премией за риск. При этом мы допускаем, что в ближайшее время обе этих составляющих могут снизиться.
Доходность ОФЗ во многом зависит от спроса зарубежных инвесторов, а те в свою очередь формируют свои инвестиционные решения в зависимости от уровня доходности долговых обязательств других сопоставимых развивающихся стран (Индии, Индонезии, Мексики).
После продолжительного периода (август-ноябрь) колебаний в узком диапазоне, доходности бумаг развивающихся рынков в декабре снизились и приблизилась к уровню 5,0%. Российские гособлигации на фоне снижения внешних ставок и укрепления рубля вновь начинают представлять интерес для иностранных инвесторов, и в ближайшее время возможно снижение доходности по ОФЗ с текущих 5,25% до уровня 5,0% или ниже.
Премия за риск отчасти определяется текущими макроэкономическими условиями и ожиданиями их изменения. В условиях вероятного улучшения экономической динамики на фоне начала вакцинации, стабилизации недельной численности заболевших коронавирусом, роста мировых цен на ключевые товары российского экспорта, роста добычи нефти – может снизиться и эта премия.
Если снижение доходности ОФЗ и/или премии за риск произойдет, то это должно снизить процентные ставки для наиболее надежных заемщиков и по наименее рискованным кредитным продуктам (крупных корпоративных клиентов и негосударственной ипотеки), поддержать внутренний спрос и рост цен даже в условиях неизменного уровня ставок денежно-кредитной политики.
В 2021 г. мы не исключаем дальнейшего снижения ключевой ставки. Как это ни парадоксально, но резкий рост цен на сахар и плодоовощную продукцию в 2020 г. может способствовать снижению инфляции в 2021 г. История показывает, что периоды высокого роста розничных цен и их снижения сменяют друг друга. После роста цен на эти товары в 2016 г. на 16%, в 2017 г. наблюдалось снижение на 6%; рост цен на 9% в 2018 г. сменился падением на 5% в 2019 г. Поэтому рост в 2020 г. с большой вероятностью сменится падением в 2021 г. и будет занижать инфляцию в 2021 г.
По нашим оценкам, инфляция с учетом этих разовых факторов в 2021 г. может сложиться ниже 3,6%. Однако утверждать с уверенностью, что в 2021 г. и темп базовой инфляции сложится ниже целевого уровня инфляции, нельзя. С одной стороны, наблюдаемое укрепление рубля замедлит рост цен на основную часть потребительской корзины, включая торгуемые продовольственные товары и продукты их переработки (пшеница, масло и др.), а также значительную часть непродовольственных товаров.
С другой стороны, ускорению инфляционных процессов будет способствовать возврат реальных располагаемых доходов населения на траекторию медленного, но устойчивого роста. Однако если темпы базовой инфляции в самом деле уйдут ниже таргетируемого уровня и основные индикаторы финансового рынка (рыночные ставки, курс) будут демонстрировать стабильность, снижение ключевой ставки весьма вероятно.
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