Вице-премьер РФ открыл новый мост через Дон в Волгоградской области





Церемония открытия крупного инфраструктурного объекта в Калачевском районе Волгоградской области сегодня прошла с участием высокопоставленных гостей в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин вместе с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым дали старт движению по новому мосту через реку Дон на перегоне Морозовская-Волгоград. Сегодня по новому железнодорожному мосту прошел первый поезд. За этим событием наблюдал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Старое сооружение через Дон устарело и не обеспечивало растущую пропускную способность в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Из-за ряда ограничений составы двигались со скоростью не более 25 километров в час, а их вес не превышал 5,2 тысячи тонн. Новый мост позволяет пропускать поезда до 12 тысяч тонн, а их скорость будет достигать 90 километров в час, в том числе за счет укладки бесстыкового пути. Сократится время и количество технических стоянок в пути следования.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что несмотря на сложный год развитие инфраструктуры не останавливается, и поблагодарил руководство РЖД, строителей и регионы за участие в реализации масштабных проектов.

"Сегодня в Волгоградской области с открытием нового крупного инфраструктурного объекта - железнодорожного мостового перехода через реку Дон в Калачевском районе - сделан еще один шаг по расширению пропускной способности и повышению скорости движения поездов в стратегически важном для России направлении", - отметил в своем выступлении волгоградский губернатор.

Отметим, что сегодня также торжественно был открыт реконструированный Козинский виадук на перегоне Джебь – Щетинкино Красноярской железной дороги.



