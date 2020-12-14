Банк «Открытие» предлагает новые сервисы корпоративным клиентам

Экономика 14.12.2020 16:03
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14.12.2020 16:03
Банк «Открытие» значительно расширил спектр услуг и улучшил условия обслуживания корпоративных клиентов. Так, банк внедрил решения Host-to-Host для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами и ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковской системой. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, интеграционный шлюз Host-to-Host позволяет клиентам упростить операционные процессы взаимодействия с банком и выстроить оптимальные схемы расчетов - совершать банковские операции в собственной учетной системе и отправлять их в банк.
Кроме того, более удобным для клиентов стал порядок списания комиссии по услугам дистанционного банковского обслуживания: при отсутствии расчетного счета клиент может оплатить услугу по выставленному счету. Добавлено уточнение по порядку оформления, выпуска, выдачи и сопровождения корпоративных банковских карт. Теперь клиенты банка могут установить индивидуальные лимиты по картам (как для новых, так и для ранее выпущенных карт), а также осуществлять смену ПИН-кода без визита в офис - по звонку в контакт-центр. По корпоративным картам с функцией самоинкассации добавлены новые назначения для внесения денежных средств на расчетные счета клиентов.
С подробной информацией о тарифах для корпоративных клиентов банка «Открытие» можно ознакомиться на сайте банка.
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