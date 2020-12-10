С нового года волгоградцы могут оказаться во тьме





ПАО «Волгоградэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе, с 1 января начнет отключения в домах злостных должников. С этой же даты будет начисление пени за просроченную оплату электроэнергии. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Напомним, в апреле 2020 года Правительство отменило штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ для населения до 1 января 2021 года. «Однако некоторые из абонентов восприняли такое решение, как отмену всех платежей, и стали наращивать долг, — отмечают в компании. — Напоминаем, что лишиться электричества можно за сумму задолженности, превышающую ежемесячный норматив потребления в 2 раза. У многих потребителей, особенно пользующихся энергоемкой бытовой техникой, такая сумма долга в зимний период «набегает» буквально за несколько недель».

Информация о возникновении задолженности есть в квитанции на оплату, также от ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о долге в виде СМС или пуш-уведомлений.

Компания предлагает добровольно урегулировать долговой вопрос. В случае отказа задолженность может быть взыскана с неплательщика в судебном порядке с отнесением на него судебных издержек.

«Должникам следует учитывать, что судебными приставами могут применяться различные способы принудительного взыскания средств. А ресурсоснабжающая организация вправе самостоятельно направить исполнительный лист в кредитные организации для списания средств с банковских счетов и карт должника», — разъясняют в компании.

Известно, что потребитель может самостоятельно контролировать баланс лицевого счета и историю оплат с помощью сервиса Личный кабинет на сайте компании energosale34.ru или в ее мобильном приложении.

Оплатить счета и задолженности можно быстро, просто и без комиссии следующими способами:

— на официальном сайте energosale34.ru без регистрации по номеру лицевого счета;

— в личном кабинете на сайте компании и в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт»;

см.подробнее ). — в онлайн-приложениях банков и платежных систем ().



