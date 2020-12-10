В Волгоградской области за год сахар подорожал в два раза





Ряд продуктов в Волгоградской области подорожал в полтора-два раза всего за год. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мониторинг цен на основные продукты питания, которое вел Волгоградстат в 2020 году. Так, если в начале 2020 года килограмм сахара стоил в Волгоградской области 26,69 рубля за килограмм, то в начале декабря он подорожал до 50 рублей за кг. Стоимость килограмма растительного масла за этот период увеличилась с 84,45 рублей до 114, 33 рублей. Значительно подорожала и гречка. Так, в конце декабря 2019 года и в первых числах января 2020 года эта крупа стоила в среднем 53,83 рубля за кг, а в начале декабря этого года – уже 74,64 рубля за кг. При этом стоимость яиц в начале и в конце года изменилась незначительно: если в начале января этого года десяток яиц стоил 62,28 рубля, в начале декабря этого года - 61,39 рублей. Килограмм муки стоил раньше 30,54 рубля за кг, сейчас в среднем 33,07 рубля за кг. Рис также подорожал незначительно - с 45,25 рублей за кг до 46,60 рублей.

Волгоградстат на днях отчитался, что индекс потребительских цен на продукты в регионе в ноябре 2020 года по отношению к декабрю прошлого года составил 4,8%.