В Волгоградской области за год сахар подорожал в два раза

Экономика 10.12.2020 08:20
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10.12.2020 08:20
Ряд продуктов в Волгоградской области подорожал в полтора-два раза всего за год. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мониторинг цен на основные продукты питания, которое вел Волгоградстат в 2020 году. Так, если в начале 2020 года килограмм сахара стоил в Волгоградской области 26,69 рубля за килограмм, то в начале декабря он подорожал до 50 рублей за кг. Стоимость килограмма растительного масла за этот период увеличилась с 84,45 рублей до 114, 33 рублей. Значительно подорожала и гречка. Так, в конце декабря 2019 года и в первых числах января 2020 года эта крупа стоила в среднем 53,83 рубля за кг, а в начале декабря этого года – уже 74,64 рубля за кг. При этом стоимость яиц в начале и в конце года изменилась незначительно: если в начале января этого года десяток яиц стоил 62,28 рубля, в начале декабря этого года - 61,39 рублей. Килограмм муки стоил раньше 30,54 рубля за кг, сейчас в среднем 33,07 рубля за кг. Рис также подорожал незначительно - с 45,25 рублей за кг до 46,60 рублей.
Волгоградстат на днях отчитался, что индекс потребительских цен на продукты в регионе в ноябре 2020 года по отношению к декабрю прошлого года составил 4,8%.
Между тем, накануне президент России Владимир Путин возмутился значительным ростом цен на продукты питания. «Ну а почему цены выросли на 71,5% (рост цен на сахар с начала года)? Слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. Подсолнечное масло - 23,8% (рост цен с начала года) - продолжает расти. Мука - 12,9%, макаронные изделия - 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3% - это-то почему?", - спросил глава государства на совещании с членами правительства. Он заявил, что этот процесс нельзя объяснить пандемией коронавируса. По его словам, в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб он видит попытку подогнать внутренние цены под мировые.
Президент потребовал оперативно реагировать на негативную динамику цен на продукты в России, заявив, что соответствующие инструменты у правительства есть. Однако при принятии решений он призвал учитывать и интересы предпринимателей.
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