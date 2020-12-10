Экономика

В Волгоградской области за год сахар подорожал в два раза

Экономика 10.12.2020 08:20
0
10.12.2020 08:20


Ряд продуктов в Волгоградской области подорожал в полтора-два раза всего за год. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мониторинг цен на основные продукты питания, которое вел Волгоградстат в 2020 году. Так, если в начале 2020 года килограмм сахара стоил в Волгоградской области 26,69 рубля за килограмм, то в начале декабря он подорожал до 50 рублей за кг. Стоимость килограмма растительного масла за этот период увеличилась с 84,45 рублей до 114, 33 рублей. Значительно подорожала и гречка. Так, в конце декабря 2019 года и в первых числах января 2020 года эта крупа стоила в среднем 53,83 рубля за кг, а в начале декабря этого года – уже 74,64 рубля за кг. При этом стоимость яиц в начале и в конце года изменилась незначительно: если в начале января этого года десяток яиц стоил 62,28 рубля, в начале декабря этого года - 61,39 рублей. Килограмм муки стоил раньше 30,54 рубля за кг, сейчас в среднем 33,07 рубля за кг. Рис также подорожал незначительно - с 45,25 рублей за кг до 46,60 рублей. 
Волгоградстат на днях отчитался, что индекс потребительских цен на продукты в регионе в ноябре 2020 года по отношению к декабрю прошлого года составил 4,8%. 
Между тем, накануне президент России Владимир Путин возмутился значительным ростом цен на продукты питания. «Ну а почему цены выросли на 71,5% (рост цен на сахар с начала года)? Слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. Подсолнечное масло - 23,8% (рост цен с начала года) - продолжает расти. Мука - 12,9%, макаронные изделия - 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3% - это-то почему?", - спросил глава государства на совещании с членами правительства. Он заявил, что этот процесс нельзя объяснить пандемией коронавируса. По его словам, в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб он видит попытку подогнать внутренние цены под мировые.
Президент потребовал оперативно реагировать на негативную динамику цен на продукты в России, заявив, что соответствующие инструменты у правительства есть. Однако при принятии решений он призвал учитывать и интересы предпринимателей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
10.12.2020 09:02
Экономика 10.12.2020 09:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2020 16:44
Экономика 09.12.2020 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2020 13:18
Экономика 09.12.2020 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2020 10:58
Экономика 09.12.2020 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2020 09:30
Экономика 09.12.2020 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2020 14:36
Экономика 08.12.2020 14:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.12.2020 14:28
Экономика 08.12.2020 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2020 12:53
Экономика 08.12.2020 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2020 09:18
Экономика 08.12.2020 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2020 17:02
Экономика 07.12.2020 17:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2020 15:41
Экономика 07.12.2020 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2020 11:54
Экономика 07.12.2020 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2020 08:27
Экономика 07.12.2020 08:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.12.2020 16:52
Экономика 04.12.2020 16:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.12.2020 16:50
Экономика 04.12.2020 16:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:06
В Волгограде открыли мемориальную доску в память о бывшем губернаторе Николае МаксютеСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области в ДТП с лошадью пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:27
Следователи ищут свидетелей с видео смертельного ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:02
С нового года волгоградцы могут оказаться во тьмеСмотреть фотографии
08:20
В Волгоградской области за год сахар подорожал в два разаСмотреть фотографии
20:43
В Волгограде снесут городок из шиномонтажекСмотреть фотографии
20:01
Начальники разжирели: волгоградцы - о коррупционных случаях из жизни (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:49
«Я еще живой…»: в Волгоградской области СК проводит проверку по факту загадочной смерти бывшего спецназовцаСмотреть фотографии
17:31
Федеральный бюджет оплатит почти половину ремонта бывшего кинотеатра «Победа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:00
За кровавую бойню в такси волгоградец получил 8,5 лет колонииСмотреть фотографии
16:44
Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для российских предпринимателейСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде разыскиваемого за разбой подростка выдали родственникиСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде замерзающим жильцам «дома с лебедями» не понравилась игра в пинг-понг с чиновникамиСмотреть фотографии
15:11
Госдума приняла в окончательном чтении закон о переходе Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Елка с Аллеи Героев в Волгограде «переехала» в Александровский садСмотреть фотографии
14:23
Мошенник просил у волгоградской фирмы 6 миллионов за «скидку» по налогамСмотреть фотографии
13:41
В Волгограде нашли замену уехавшему в Коми полковникуСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области – рекордное количество заражений коронавирусомСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде поставщик питания исключил версию заболевания школьников из-за некачественной едыСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудили мстительного поджигателяСмотреть фотографии
11:57
«Лежит и замерзает»: семья волгоградцев требует тепла для инвалида первой группыСмотреть фотографии
11:40
Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Ударивший волгоградского полицейского Левон Оганесян попросился на свободу с больничной койкиСмотреть фотографии
11:16
Волгоградским вкусным брендам не досталось медалей на конкурсе МинсельхозаСмотреть фотографии
10:58
ТОП блинных, хинкальных и шашлычных ВолгоградаСмотреть фотографии
10:40
Опубликовано видео смертельной аварии у стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:57
Сотрудник Росрыболовства попался на взятке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
Крупнейших должников по зиме считаютСмотреть фотографии
22:32
Страшная авария у «Волгоград Арены»: в расплющенном авто погиб водительСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 