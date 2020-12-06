Мама была в больнице: в Волгограде выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника

Расследования 06.12.2020 21:35
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06.12.2020 21:35
Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне утром в частном домовладении, расположенном в одном из северных районов областного центра обнаружено тело 14-летнего подростка, смерть которого, по предварительным данным, наступила в результате отравления газом. Следователями установлено, что подросток проживал совместно с матерью в арендованной комнате на цокольном этаже частного одноэтажного жилого домовладения, где также располагались кухня и система газового обогрева. В среду 2 декабря 2020 года женщину госпитализировали в связи с вирусным заболеванием, а ее сын остался дома один. Утром 5 декабря 2020 года хозяин жилища обратил внимание на запах газа. Спустившись на нижний этаж, он обнаружил, что огонь в газовом котле потух, но сам прибор не отключился. В комнате лежало тело мальчика без признаков жизни.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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