В Волгограде 14-летний мальчик скончался от отравления угарным газом





В поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда 14-летний подросток скончался от отправления угарным газом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правоохранительные органы, трагедия произошла в частном доме по улице Привокзальной накануне около 11 часов. Районный следственный отдел СУ СКР проводит процессуальную проверку.

Известно, что в доме помимо ребенка в момент происшествия находились его родственники, которым удалось спастись. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной версии, в строении могло быть неисправное газовое оборудование.



