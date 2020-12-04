Транзакционные сервисы Сбербанка второй год подряд становятся лучшими

Экономика 04.12.2020 15:00 Новости компаний
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04.12.2020 15:00 Новости компаний
По результатам опроса британского издания Euromoney, Сбербанк второй год подряд признаётся лидером рынка Cash Management в России.
Cash Management Survey — опрос от британского финансового издания Euromoney по управлению денежными средствами проводился в 19-й раз по базе 30 000 ведущих управляющих денежными средствами, казначеев и финансовых организаций по всему миру.
"Очень приятно, что второй год подряд транзакционные сервисы банка получают высокую оценку экспертов рынка. Это говорит о том, что мы предоставляем нашим клиентам стабильное качество услуг, меняемся и не останавливаемся на достигнутом. Деятельность номинантов оценивается не только по эффективности сервисов, но и по значимости нововведений", - отметил Сергей Попов, Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.
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