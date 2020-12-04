Транзакционные сервисы Сбербанка второй год подряд становятся лучшими





По результатам опроса британского издания Euromoney, Сбербанк второй год подряд признаётся лидером рынка Cash Management в России.

Cash Management Survey — опрос от британского финансового издания Euromoney по управлению денежными средствами проводился в 19-й раз по базе 30 000 ведущих управляющих денежными средствами, казначеев и финансовых организаций по всему миру.