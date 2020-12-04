Расследования

Заключенный из Ростовской колонии с подельником наживались на обмане волгоградцев на сайте объявлений

Расследования 04.12.2020 11:59
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04.12.2020 11:59




Полицейские и следователи ГУ МВД России по Волгоградской области при содействии коллег из Ростовской области задержали подозреваемых в серии мошенничеств. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  в период с октября 2018 года по октябрь 2020 года  33-летний житель Ростовской области, отбывающий наказание в исправительной колонии, организовал схему хищения денег у граждан. Для этих целей он на интернет-сервисах бесплатных объявлений размещал информацию о продаже несуществующих автомобилей и двигателей к различным транспортным средствам. По достижении договоренности о покупке того или иного товара потенциальному клиенту предлагалось перечислить задаток.  Однако после поступления денег на счет  «продавец» переставал выходить на связь. От подобных противоправных действий пострадали  житель Волгограда, который перевел в качестве задатка за приобретение несуществующего автомобиля «ВАЗ - 2104»  15 тысяч рублей и житель Светлоярского района, лишившийся 78 тысяч рублей.
Помощь в составлении и размещении объявлений, подборке к ним фотографий, оформлении карт, обналичивании денег, по версии полицейских, предполагаемому организатору оказывал 40-летний ранее судимый житель Ростовской области.
По местам регистрации и проживания подозреваемых проведены  обыски, в ходе которых изъяты банковские карты, сотовые телефоны и SIM-карты, используемые при совершении мошеннических действий.
Один из подозреваемых признал свою вину. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Предполагаемый организатор продолжает отбывать срок в исправительной колонии г. Батайска Ростовской области.
В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов и выявление иных потерпевших от противозаконной деятельности.
Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество», продолжается.

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