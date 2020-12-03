За обналичивание маткапитала волгоградке грозит до 6 лет тюрьмы





На скамье подсудимых в Волгограде оказалась мать двоих детей, которую обвиняют в хищении бюджетных выплат в крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, женщина оформила фиктивную сделку по купле-продаже земельного участка, благодаря чему потратила на собственные нужды средства материнского капитала. На тяжкое преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, родительница пошла, как следует из ее показаний, ввиду тяжелого материального положения.

Санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде принудительных работ, штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.



